 

Глава Минобороны приказал рассекретить архивы времен Второй мировой войны

24.03.2021, 23:26, Разное
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Министр обороны Сергей Шойгу распорядился рассекретить военные архивы времен Второй мировой войны. Это следует из его приказа, опубликованного агентством РИА Новости.

Экспертные комиссии минобороны до 2023 года должны будут проанализировать крупный корпус документов, созданных Генштабом Красной Армии, наркомом Военно-Морского флота, войсками тыла, учебными заведениями, кадровыми органами, военными госпиталями и санчастями.

Таким образом, перечень рассекреченных документов расширится. Сейчас в доступе у исследователей есть рассекреченный архив Красной Армии и Военно-морского флота за период с 1941 по 1945 год. С помощью них историки смогли обновить данные о потерях СССР в ходе войны с Германией.

Гриф «секретно» с военных архивов того времени сняли в 2007 году по приказу предшественника Шойгу Анатолия Сердюкова. В ноябре документ признали утратившим силу.

Источник: Новая газета



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