СБУ заявила о прекращении деятельности незаконного вооруженного формирования и поставок военных товаров из России

Служба безопасности Украины 24 марта заявила о разоблачении и прекращении деятельности непредусмотренного законом военизированного формирования – “частной военной компании”. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

“Ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Подготовка членов “ЧВК” проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области – там проходили боевые обучения, тренировки по обращению с оружием, [нарабатывались] навыки военных боевых действий. Также часть членов военной компании училась в центрах подготовки за рубежом”, – говорится в сообщении.

По утверждениям СБУ, организацию контролировали 15 человек.

“Они, в частности, вербовали ее потенциальных участников, предпочитая бывших военных и правоохранителей с опытом участия в боевых действиях. Отдельно следователи получили данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между “ЧВК” и представителями различных организаций стран Ближнего Востока. Также зафиксированы предложения организовать поставки оружия в эти страны”, – сообщили в ведомстве.

Следствие Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области считает организаторами этой деятельности бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко и предпринимателя Евгения Шевченко, которого называют внештатным агентом Национального антикоррупционного бюро.

“Кроме этого, по версии следствия, Семен Семенченко и Евгений Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из РФ, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам”, – добавили в СБУ.

Семенченко, Шевченко и другим фигурантам сообщили о подозрении по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Семенченко и Шевченко не задерживали. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Кроме этого, в СБУ сообщили об около 80 обысках по адресам офисного помещения, мест проживания, временного пребывания и тренировки фигурантов дела в Киеве, Киевской и Донецкой областях. Было изъято почти 5,5 тыс. патронов различного калибра; семь реактивных противотанковых гранат РПГ-26; четыре подствольных гранатомета; ручной пулемет Калашникова; две автоматические винтовки; три пистолета и три автомата Калашникова АКС и АКС-74; семь помповых ружей; 38 гранатометных выстрелов ВОГ-25; 21 граната (в частности Ф-1 и РГД-5); 16 запалов УЗРГМ и шесть тротиловых шашек, пластид; устройство для обеспечения конфиденциальных переговоров.

“Также изъяты финансовая документация и черновые записи по организационной структуре вооруженного формирования, личные дела участников”, – говорится в сообщении.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube

Шевченко 24 марта сообщал, что сотрудники СБУ приходили к нему с обысками. По его словам, оперативники искали у него дома российские контрабандные товары военного назначения. Шевченко заявил, что в ходе обысков у него не нашли и не изъяли ничего незаконного.

По его словам, дело касается событий 2018 года.

“[Подозрение] в создании не предусмотренного законами Украины вооруженного формирования” – речь идет о событиях 2018 года, когда мы вместе с ветеранами планировали создать охранную компанию для выполнения контрактов по безопасности (охрана объектов и сопровождение конвоев) от Госдепа США в Сирии и Афганистане. Однако весьма интересный факт заключается в том, что в конце 2018 года [бывший президент США Дональд] Трамп заявил о выводе контингента и уменьшении присутствия в этих странах, и наши планы так и не были реализованы от слова “вообще”, – отметил Шевченко.

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