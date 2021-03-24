Зеленский утвердил Национальную стратегию в сфере прав человека

Президент Украины Владимир Зеленский 24 марта утвердил Национальную стратегию в области прав человека. Соответствующий указ №119/2021 опубликован на сайте главы государства.

В пресс-службе Офиса президента сообщили, что национальная стратегия направлена на объединение общества в вопросах ценностей прав и свобод человека, которые обеспечиваются и защищаются на основе принципов равенства и недискриминации.

“Документ сосредоточен на решении основных системных проблем в сфере обеспечения реализации и защиты прав и свобод человека в условиях новых вызовов, стоящих перед обществом”, – говорится в сообщении.

По информации Офиса президента, реализация документа будет осуществляться по 27 стратегическим направлениям, среди которых, в частности:

предотвращение пыток и жестокого обращения с людьми;

обеспечение права на справедливый суд;

обеспечение свободы мирных собраний и объединений;

предотвращение и противодействие дискриминации;

обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин;

противодействие домашнему насилию;

обеспечение прав коренных народов и национальных меньшинств;

обеспечение прав ребенка;

обеспечение экологических прав;

обеспечение прав ветеранов войны, в частности тех, кто участвовал в мероприятиях по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;

обеспечение прав внутренне перемещенных лиц и лиц, проживающих на временно оккупированной территории Украины;

восстановление прав лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, временной оккупации части территории Украины;

обеспечение прав лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и членов их семей;

преодоление негативных последствий конфликта, вызванного вооруженной агрессией РФ.

Результатом реализации нацстратегии должны стать:

введение системного подхода к обеспечению прав и свобод человека;

согласованность действий органов государственной власти и местного самоуправления, гражданского общества и бизнеса;

создание в Украине эффективного механизма реализации и защиты прав и свобод человека.

В ведомстве также отметили, что реализация стратегии в сфере прав человека должна обеспечить прогресс в выполнении международных договоров Украины, в частности Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

“Кроме того, стратегия будет способствовать реализации целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года, а также улучшению позиций нашей страны в международных рейтингах по правам человека”, – добавили в релизе.

19 февраля МИД Украины призывал международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию из-за нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

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