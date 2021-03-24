Индия приостановит экспорт вакцины Covishield, чтобы обеспечить собственное население – Reuters

Индия приостанавливает экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом сыворотки (Serum Institute of India), чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке. Об этом сообщает международное агентство Reuters со ссылкой на два источника.

По данным агентства, с четверга, 25 марта, поставки вакцины от COVID-19 за границу будут приостановлены. Страна столкнулась с новым всплеском заболеваемости и намерена расширить кампанию вакцинации населения.

Собеседник агентства подчеркнул, что никакого экспорта не будет, пока ситуация в Индии не стабилизируется.

Запрет на экспорт, утверждают источники, затронет и поставки вакцины в рамках инициативы COVAX. Сейчас индийский производитель уже задержал поставки препарата в Бразилию, Великобританию, Марокко и Саудовскую Аравию.

В Индии зарегистрировано 11,7 млн случаев заражения коронавирусом, и это самое большое количество случаев заражения коронавирусом в мире после США и Бразилии.

В настоящее время только пожилые люди и люди старше 45 лет имеют право на вакцинацию в Индии. Медицинские работники были первыми в очереди, когда страна начала кампанию вакцинации в середине января.

На сегодняшний день в Индии люди получили более 51 млн доз вакцины, из которых 47 млн – это вакцина AstraZeneca местного производства, разработанная Serum Institute. Остальное – вакцина COVAXIN, разработанная в Индии компанией Bharat Biotech.

Правительство, пишет Reuters, запросило у производителя около 141 млн доз.

О возможных задержках следующей партии вакцины AstraZeneca (Covishield) из Индии в Украину на неопределенный срок сегодня сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. При этом он заявил, что причина задержка партии – “информационная кампания, развернутая против индийской вакцины” в Украине.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield, первая партия состоит из 500 тыс. доз. В марте ожидалось еще 1,5 млн доз этой вакцины. Препараты других производителей Украина пока не получила.

По состоянию на утро 24 марта в стране привили от COVID-19 более 137 тыс. человек.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

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