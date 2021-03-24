Рада соберется 30 марта на два внеочередных заседания – нардеп Кравчук

30 марта Верховная Рада Украины соберется на два внеочередных заседания. Об этом сообщила замглавы парламентской фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук в комментарии агентству “Интерфакс-Украина” 24 марта.

“Внеочередных заседаний будет два, и состоятся они 30 марта во вторник. Одно из заседаний будет инициировать президент”, – сказала нардеп.

По ее словам, повестка этих заседаний будет насыщенной, большинство законопроектов предложит к рассмотрению глава государства.

“Преимущественно это законопроекты экономического блока. Во-первых, это законопроект президента о выплате 8 тыс. грн для предпринимателей, которые сейчас на карантине и не работают в “красных” зонах. Также речь идет о пакете законопроектов, которые касаются амнистии капиталов, которые президент подал в Верховную Раду несколько недель назад”, – сказала политик.

Также, как заявила Кравчук, Рада намерена “разблокировать большую приватизацию”.

“И есть ряд законопроектов, которые небольшие, но тоже важные. Один из них – о “пакете малыша”, который должен разблокировать тендеры на ProZorro, чтобы можно было следующую партию “пакетов” закупить. Часть законопроектов касается правоохранительной деятельности и ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Также будет рассматриваться один из правительственных законопроектов – №4540. Он касается админответственности за нарушение самоизоляции и масочного режима”, – добавила она.

Кравчук сообщила, что Рада намерена “обязательно рассмотреть” проект постановления №5295 “Об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 у Офиса президента Украины”, а также отчет представителей правоохранительных и силовых органов относительно произошедшего.

“Эту часть будут инициировать народные депутаты, и завтра [25 марта] будем начинать собирать подписи”, – нардеп Кравчук.

Согласно календарному плану работы парламента, с 29-го марта по 2 апреля депутаты должны работать в комитетах.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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