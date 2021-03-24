Ермак: Окончательно согласовать “дорожную карту” по реализации Минских соглашений должны лидеры стран нормандского формата

Утверждение “дорожной карты” по реализации Минских договоренностей, которая может появиться на основе немецко-французского проекта “Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений” с доработками Украины и РФ, должно происходить на уровне лидеров стран “Нормандской четверки”. Об этом в блиц-интервью “Интерфакс-Украина”, опубликованном 24 марта, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он отметил, что в решении лидеров нормандского формата уже определено, что “дорожная карта” разрабатывается в четырехстороннем формате на уровне политических советников лидеров Германии, Франции, Украины и РФ.

В тоже время Ермак добавил, что в Украины “нет возражений, чтобы в самом процессе разработки “дорожной карты” принимала участие трехсторонняя контактная группа”.

“Окончательным согласованием “дорожной карты”, по нашему мнению, должны заниматься именно лидеры нормандского формата. Данную позицию поддерживают наши коллеги из Франции и Германии”, – сказал Ермак.

Глава Офиса президента Украины 9 марта сообщал, что есть конкретный план мирного завершения войны на Донбассе, предложенный Францией и Германией и доработанный Украиной, он “на столе” и стороны ждут ответа России. Ермак добавил, что неодобрение этого плана Россией будет означать, что Кремль не хочет прекращения войны и восстановления мира на Донбассе.

В МИД РФ заявили, что “первый раз слышат” о таком плане, а замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак назвал документ “очередным мифом”.

Представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш говорил, что Россия на начальном этапе разработки этих предложений заявила о невозможности “Нормандской четверки” вмешиваться в дела Украины.

Глава украинской делегации ТКГ по урегулированию конфликта Леонид Кравчук заявлял, что Россия должна утвердить направленные ей предложения по мирному плану завершения войны на Донбассе. Первый президент независимой Украины уверен, что президент РФ Владимир Путин подпишет мирный план по Донбассу.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Последний раз саммит лидеров “Нормандской четверки” проходил больше года назад – 9 декабря 2019 года в Париже. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

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