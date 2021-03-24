 

В США указали на ряд проблем с созданием собственного гиперзвукового оружия

24.03.2021, 23:00, Разное
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Американское издание Newsweek разместило статью с анализом деятельности оборонного комплекса США. Авторы публикации указали на целый ряд проблем с созданием гиперзвукового оружия, из-за которых Пентагон отстает от России.
Военные конструкторы США стремятся не отстать в гонке вооружений, модернизируя оборонный комплекс страны, и разрабатывая новейшее вооружение. Однако все попытки Пентагона сравняться с Россией могут потерпеть крах. Главным сигналом неудач Минобороны США является недавний призыв властей к пересмотру существующих концепций в производстве гиперзвуковых систем.

При этом издание напоминает о сверхважности такого вида оружия в вероятных конфликтах в современном мире. На 70 проектов по разработке такого типа технологий государство выделило свыше 15 миллиардов долларов и результаты работы ученых должны быть внедрены уже к 2024 году. Однако ситуация может сложиться так, что Штаты останутся и вовсе без гиперзвуковых орудий. Проблемы, которые стали уже сейчас преградой для эффективной работы над проектами, требуют решения на самом высоком уровне. Авторы статьи уверены в необходимости реформирования всей существующей структуры исследований в данной отрасли.

Готовящийся проект Common-Hypersonic Glide Body направлен на выпуск ракет, запускаемых с субмарин. Другая разработка AGM-183A, идущая параллельно, даст возможность США обладать боеголовками быстрого реагирования с базированием в воздухе. Между тем, напоминают эксперты, в РФ уже закончились исследования и введены эксплуатацию два типа гиперзвуковых орудий. Анонсированные три года назад Владимиром Путиным новые проекты были названы непобедимыми и не имеющими аналогов в мире. Как пишет «Ньюинформ», США все еще не способны представить аналогичные системы. Несмотря на все попытки сократить разрыв в разработках новейшего оружия, Пентагону это пока не удалось.

Источник: newinform.com



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