Максим Фадеев удивил подписчиков результатом своего похудения

Известный российский продюсер Максим Фадеев впечатлил фанатов результатом своего похудения. В общей сложности знаменитости удалось сбросить 115 килограммов. Вероятно, артист не собирается останавливаться на достигнутом.

Максим Фадеев продолжает худеть, время то времени он хвастается своим внешним видом в социальной сети Instagram. На новом снимке не все узнали популярного продюсера. Еще год назад его вес составлял более 200 килограммов.

В описании к публикации продюсер затронул важную тему. Он заявил, что в последнее время многие ругают Россию. По словам Фадеева, ему довелось жить в разных странах Европы 16 лет. Продюсер, опираясь на свой опыт, с точностью может заявить, что любит РФ со всеми ее достоинствами и недостатками.

В комментариях к посту многие сделали комплименты внешнему виду Фадеева. Также фолловеры выразили продюсеру благодарность за его патриотизм.