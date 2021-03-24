Исследователи смогли установить истинную идентичность древнего вида “хоббитов”

Исследователям удалось установить настоящую идентичность древнего вида “хоббитов”. Крошечные люди имеют тесную связь с неандертальцами и денисовцами.

Антропологи знают о двух древних видах маленьких людей, живших на территории островов Юго-Восточной Азии более 50 тысяч лет назад. На острове Флорес, расположенного рядом с индонезийским курортом Бали, археологи обнаружили в 2003 году целую группу человекообразных существ. Их рост был не более метра, из-за чего приматы получили название “Homo hobbitus”. Происхождение этих людей остается неизвестным, однако исследователи предполагают, что они связаны с современными людьми больше, чем считали специалисты раньше.

Согласно данным исследования, опубликованного в издании Nature Ecology & Evolution, исследователи пока не выявили доказательств скрещивания между представителями современных людей – Homo sapiens и такими древними видами низкорослых существ как Homo hobbitus и Homo luzonensis (останки были найдены на территории Филиппин). Ископаемые свидетельства существования древних людей, предполагают, что их рост составлял около 109 см. Это могло быть связано с островной карликовостью – эволюционным процессом, в котором размер тела вида через некоторое время сокращается из-за дефицита ресурсов.

В то же время Жуан Тейшейра, представляющий Университет Аделаиды, дает дальнейшее подтверждение скрещивания денисовцев с современными людьми, особенно современными людьми, живущими на острове Юго-Восточной Азии, районе, охватывающем тропические острова между Восточной Азией. Австралией и Новой Гвинеей.

Денисовец – Homo denisovensis, относился к родственной группе неандертальцев, достигших данного района 50-60 тысяч лет назад. археологам еще предстоит обнаружить остатки окаменелостей, связанных с этими так называемыми «южными денисовцами». Это явно странно, учитывая неопровержимые генетические свидетельства того, что они жили в этой части мира, но это означает, что важные археологические открытия все еще ждут своего открытия. По крайней мере теоретически.

H. floresiensis или H. luzonensis на самом деле могли быть южными денисовцами. Учитывая, что современные человеческие популяции на островах Юго-Восточной Азии сохранили значительное количество денисовской ДНК, авторы задались вопросом, скрещивались ли также H. floresiensis и H. luzonensis с современными людьми. Также было возможно, что другой древний человек по имени H. erectus, который жил на Яве примерно от 117 000 до 108 000 лет назад, мог также внести свой вклад в происхождение современного человека. Один из возможных сценариев состоит в том, что суперархаики произошли от H. erectus.

С этой целью исследователи изучили ДНК 400 современных людей, более половины из которых были предками островов Юго-Восточной Азии. По словам Тейшейры, команда искала ключевые генетические признаки, указывающие на случаи межпородного скрещивания, связанные с «глубоко расходящимися видами гомининов». Острова Юго-Восточной Азии – «наиболее вероятный географический регион, где такие события могли произойти из-за вышеупомянутого присутствия H. floresiensis и H. luzonensis, а также, возможно, H. erectus», – добавил он.

Известные окаменелости H. erectus, H. floresiensis и H. luzonensis могут показаться в нужном месте и в нужное время для представления таинственных южных денисовцев, но их предки, вероятно, жили на острове в Юго-Восточной Азии. задолго до того, как денисовская линия эволюционировала и, возможно, даже 700 000 лет назад, – объяснил ученый.

Источник: gizmodo.com