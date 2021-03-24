 

Чернышенко объяснил уникальность платформы «Россия – страна возможностей»

24.03.2021, 22:44, Новости дня
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Благодаря платформе «Россия – страна возможностей» миллионы россиян смогли реализовать свой потенциал, сообщил зампред правительства, член Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Чернышенко.

«Россия – страна возможностей» — уникальная по своим ресурсам платформа, благодаря которой миллионам россиян уже удалось раскрыть свой потенциал и получить возможности для самореализации», – сказал он, комментируя указ президента Владимира Путина о расширении состава Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» до 14 человек.

«В сферу деятельности платформы входит развитие многих направлений по работе с молодежью и продвижению талантов, в том числе по развитию цифровых компетенций и подготовке квалифицированных специалистов для ИТ-индустрии. Именно эту задачу решает конкурс «Цифровой прорыв»: у его участников есть возможность масштабировать свои проекты и вывести их на качественно новый уровень. Безусловно, этот конкурс дополняет комплекс государственных мер по подготовке кадров для цифровой экономики», – приводятся слова Чернышенко в Telegram-канале АНО «Россия – страна возможностей».

Он добавил, что на платформе также реализуется конкурс управленцев «Лидеры России». «В прошлом году в его рамках была запущена специализация «Наука», направленная на формирование сообщества лидеров научно-технологического развития. 20 участников этого трека на сегодняшний день получили высокие назначения: стали ректорами, проректорами, руководителями научных центров. Многие участники специализации «Наука» работают над научными изобретениями, аналогов которым нет в мире», – сказал вице-премьер.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента России. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Путин.



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