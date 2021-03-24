 

ЕС и США договорились координировать усилия против «конфронтационного поведения» России

24.03.2021, 22:44, Новости дня
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Евросоюз и США намерены координировать усилия против «конфронтационного поведения России», сообщил в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Мы договорились координировать наши усилия в ответ на конфронтационное поведение РФ и побудить Россию отказаться от этого пути», – передает его слова ТАСС.

По итогам встречи Боррель и Блинкен вновь перечислили «исходящие от РФ вызовы: дезинформация, вмешательство в избирательные процессы, злонамеренная кибератака». Между тем ЕС и США заявили, что «готовы взаимодействовать с Россией по вопросам, представляющим общий интерес, и призывать Россию отказаться от конфронтационных подходов».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз и Североатлантический альянс не смогут в одиночку справиться с вызовами, которые исходят от России, поэтому им надо работать вместе.

Между тем президент Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем назвал «неудовлетворительными» отношения между Россией и ЕС из-за конфронтационной линии Евросоюза. Ранее в МИД заявили о провале в отношениях РФ и ЕС из-за неготовности Брюсселя к равноправному сотрудничеству с Москвой. Официальный представитель МИД Мария Захарова разъяснила позицию РФ по взаимодействию с ЕС.



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