В госбюджет Украины перечислены первые 72 млн грн за лицензии на наземные казино

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала первые две лицензии на наземные казино в Украине. Об этом пресс-служба комиссии сообщила в Facebook 24 марта.

Первую лицензию получило ООО “ПРИМУМ”.

“Госказначейство подтвердило оплату 36 млн грн за лицензию на деятельность по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино. Поэтому отель “Гагарин” в Одессе – первое заведение, внутри которого оператор сможет организовать легальное казино”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/gc.gov.ua/posts/173029667981515

Вторую лицензию за 36 млн грн получило ООО “НЕБУЛА ГЕЙМС”.

“Сейчас общее количество средств, поступивших от оплаты лицензий этого вида, составляет 72 млн грн”, – отметила комиссия.

https://www.facebook.com/gc.gov.ua/posts/173030001314815

Закон №768-IX, регулирующий сферу игорного бизнеса, приняли за основу 16 января 2020 года, а 14 июля после рассмотрения 3,5 тыс. правок Рада поддержала документ во втором чтении. В законе прописаны требования к деятельности казино, букмекерских контор и игорных залов. В частности, компания, планирующая вести букмекерскую деятельность, должна оплатить лицензию, действие которой рассчитано на пять лет. Ее стоимость составляет 30 тыс. минимальных заработных плат (180 млн грн, или более $6,4 млн).

23 сентября 2020 года Кабинет Министров Украины принял постановление о создании комиссии по регулированию азартных игр и лотерей в Украине. Министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщал, что штат сотрудников состоит из 230 человек, в том числе из председателя и шести членов комиссии.

3 февраля в Украине выдали первую лицензию на ведение игорного бизнеса, ее получила компания “Спейсикс”, которая является владельцем товарного знака “Космолот”. За лицензии на онлайн-казино заплатили также компании “Фьорст элемент”, “Геймдев” и “Париматч”. Отдельно компания “Париматч” заплатила деньги за лицензию на букмекерскую деятельность, сообщалось в реестре комиссии.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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