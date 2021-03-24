Кличко назвал манипуляцией просьбу маршрутчиков запретить им работать во время усиленного карантина в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко считает манипуляцией просьбу Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области официально запретить работу маршруток из-за больших убытков перевозчиков в связи с введением усиленных карантинных ограничений в столице. Об этом Кличко сказал 24 марта в эфире телеканала “Украина 24”.

“Это близко к манипуляциям. “Запретите нам работать, потому что у нас убытки”. Таким же образом я могу сказать, что на сегодняшний день весь транспорт в Киеве дотационный, он неприбыльный. В этом направлении частные перевозчики должны решать по своему усмотрению. В плане “запретите мне, в этом случае я не смогу возить” – это манипуляция”, – отметил мэр Киева.

По словам Кличко, 100% троллейбусов, трамваев и автобусов находятся на маршрутах. Он призвал киевлян пользоваться общественным транспортом только в случае крайней необходимости, чтобы те, кто работают в сфере критической инфраструктуры, могли доехать на работу.

“Обращаюсь к киевлянам: если нет необходимости и неотложной ситуации, оставайтесь дома. Обращаюсь к работодателям: по возможности делайте так, чтобы сотрудники были в отпуске или работали дистанционно. Закрывать транспорт не планируем, но если дойдет до критической грани, будем ограничивать движение транспорта”, – подчеркнул Кличко, отвечая на вопрос, что будет делать город, если маршрутчики прекратят работу.

Глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко сказал в комментарии агентству “Интерфакс-Украина” 24 марта, что организация намерена просить власти столицы официально запретить работу маршруток, чтобы не обанкротиться.

Он пояснил, что возить по 11 пассажиров – очень убыточно для перевозчиков, а за нарушение правил карантина правоохранители составляют протоколы по 17 тыс. грн штрафа. Кроме того, по словам Моисеенко, постоянно возникают конфликтные ситуации с пассажирами. Он анонсировал повышение стоимости проезда до 10 грн с 27 марта в примерно 30–40% киевских маршруток.

В Киеве, который находится в “красной” зоне, с 20 марта местные власти ввели усиленный карантин до 9 апреля. Не работают ТРЦ и учреждения культуры; кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение.

22 марта власти Киева сообщали, что работу общественного транспорта в столице останавливать не будут. Однако были введены ограничения – не более 50% заполненности.

В результате возник коллапс системы общественного транспорта. Водители не останавливаются на остановках, образовались огромные очереди, пассажиры пытаются блокировать проезжающий мимо транспорт.

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