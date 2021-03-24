СБУ сообщила о подозрении директору харьковского коксового завода

Служба безопасности Украины совместно с Госэкоинспекцией в Харьковской области и следователями Нацполиции сообщили директору коксового завода “Новомет” (бывший “Коксохим”) о подозрении в загрязнении окружающей среды. Об этом написал в Facebook начальник пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Правоохранители установили, что руководство предприятия организовало производственный цикл с грубыми нарушениями экологических норм. В течение восьми месяцев завод осуществлял сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в воздух без соответствующего разрешения.

Директору предприятия сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 (загрязнение атмосферного воздуха) Уголовного кодекса Украины. Работа завода временно остановлена.

Абдула отмечает, что менеджмент предприятия ранее уже привлекался к административной ответственности за несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха. Руководители предприятия не выполняли предписания государственных контролирующих органов о получении разрешения на выбросы загрязняющих веществ. Кроме того, менеджмент игнорировал многочисленные протестные акции местных жителей.

СБУ продолжает следствие, чтобы привлечь к ответственности всех должностных лиц, виновных в причинении ущерба окружающей среде и здоровью граждан.

https://www.facebook.com/VladislavAbdula/posts/1909339915898041

Харьковский городской совет 24 февраля на сессии обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому по ситуации с загрязнением воздуха этим заводом. Горсовет просил президента, руководство Верховной Рады, Госэкоинспекции и Харьковской областной прокуратуры взять ситуацию под личный контроль.

2 марта и.о. городского головы Харькова Игорь Терехов сообщил, что подписал обращение Харьковской комиссии по вопросам экологической и техногенной безопасности к соответствующей государственной КТЭБ с требованием запретить работу предприятия, пока оно не будет оборудовано современными фильтрами.

В 2020–2021 годах по материалам СБУ открыто 184 уголовных производства об экологических преступлениях, сообщал 17 марта глава ведомства Иван Баканов.

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