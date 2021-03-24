 

СБУ сообщила о подозрении директору харьковского коксового завода

24.03.2021, 22:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Служба безопасности Украины совместно с Госэкоинспекцией в Харьковской области и следователями Нацполиции сообщили директору коксового завода “Новомет” (бывший “Коксохим”) о подозрении в загрязнении окружающей среды. Об этом написал в Facebook начальник пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Правоохранители установили, что руководство предприятия организовало производственный цикл с грубыми нарушениями экологических норм. В течение восьми месяцев завод осуществлял сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в воздух без соответствующего разрешения.

Директору предприятия сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 (загрязнение атмосферного воздуха) Уголовного кодекса Украины. Работа завода временно остановлена.

Абдула отмечает, что менеджмент предприятия ранее уже привлекался к административной ответственности за несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха. Руководители предприятия не выполняли предписания государственных контролирующих органов о получении разрешения на выбросы загрязняющих веществ. Кроме того, менеджмент игнорировал многочисленные протестные акции местных жителей.

СБУ продолжает следствие, чтобы привлечь к ответственности всех должностных лиц, виновных в причинении ущерба окружающей среде и здоровью граждан.

https://www.facebook.com/VladislavAbdula/posts/1909339915898041

Харьковский городской совет 24 февраля на сессии обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому по ситуации с загрязнением воздуха этим заводом. Горсовет просил президента, руководство Верховной Рады, Госэкоинспекции и Харьковской областной прокуратуры взять ситуацию под личный контроль. 

2 марта и.о. городского головы Харькова Игорь Терехов сообщил, что подписал обращение Харьковской комиссии по вопросам экологической и техногенной безопасности к соответствующей государственной КТЭБ с требованием запретить работу предприятия, пока оно не будет оборудовано современными фильтрами.

В 2020–2021 годах по материалам СБУ открыто 184 уголовных производства об экологических преступлениях, сообщал 17 марта глава ведомства Иван Баканов. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10 / Миграционная служба рассказала, сколько россиян признали беженцами в Украине в этом году

18.02 / Эксперт: Главными на встрече Путина с лидерами фракций были темы суверенитета и развития

27.02 / Определены черты опасных просителей денег взаймы

14.07 / Цена поставляемого за рубеж российского газа упала на 37%

30.07 / Дегтярев и Якушев проинспектировали стройки Хабаровска

16.07 / NYT рассказала о планах США закрыть въезд в страну китайским коммунистам

31.01 / Онколог рассказал, кому не надо делать прививку от COVID

07.01 / В Беларуси за время протестов задержали 25 тыс. человек. Суммарно они получили 83 тыс. суток ареста

29.07 / Собянин заявил о снижении числа вновь выявляемых случаев COVID-19 в Москве

30.09 / Volvo отзывает в РФ более 1,6 тысяч автомобилей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска