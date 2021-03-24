В Раде зарегистрировали проект постановления о необходимости созвать СНБО из-за ситуации с COVID-19

Группа народных депутатов из фракций “Голос” и “Евросолидарность” предлагает Верховной Раде Украины обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее постановлениеопубликовано на сайте парламента.

Авторы документа предлагают на заседании СНБО определиться с предложениями по стратегии дальнейшей борьбы с пандемией и провести его с участием глав фракций и групп парламента.

В пояснительной записке сообщается, что нардепы рекомендуют парламенту:

обеспечить неуклонную реализацию решений Рады по противодействию распространению коронавирусной болезни (COVID-19);

привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в срыве выполнения постановления Рады “О мерах противодействия распространению COVID-19 и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз” от 20 октября 2020 № 937-IX, других актов Рады в этой сфере;

принять меры для проведения своевременных закупок вакцин для профилактики COVID-19 и по контролю за их ввозом на территорию Украины в порядке и в сроки, установленные актами законодательства.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 24 марта в Украине выявили почти 1,6 млн случаев заболевания COVID-19. Выздоровело около 1,3 млн пациентов, а умерло 30,8 тыс. человек. В Украине последние недели растет заболеваемость COVID-19. 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса.

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