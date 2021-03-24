В Лыткарине откроют самый большой планетарий Подмосковья

В подмосковном Лыткарино откроют самый большой планетарий Московской области. Об этом рассказала заведующая отделом “Планетарий” Лыткаринского историко-краеведческого музея Марина Казанцева.

Казанцева отметила, что в настоящее время в России существует всего порядка 30 стационарных планетариев, поэтому открытие ещё одного станет большим событием не только для Подмосковья, но и для всей страны. В настоящее время специалисты производят монтаж купола здания диаметром девять метров, а также проекционной и акустической систем, передаёт “Радио 1”.