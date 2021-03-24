 

Twitter, Google и Facebook призовут к ответу за экстремизм и фейки в соцсетях

24.03.2021, 22:22, Разное
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Члены Конгресса США в четверг заслушают доклады руководителей IT-гигантов Twitter, Google и Facebook. Им предстоит отчитаться о борьбе компаний с распространением дезинформации, фейков и экстремистского контента на своих ресурсах.

В частности, представители получившей большинство в парламенте Демократической партии возмущены распространением в социальных сетях недостоверной информации о вакцинах от коронавируса и выборах. Депутаты заявили о готовности внести поправки в Закон о порядочности в коммуникациях, который позволяет администрации интернет-ресурсов избегать наказания за публикации своих пользователей.

Глава комитета палаты представителей по энергетике и торговле Фрэнк Паллоне отметил, что конгрессмены не намерены даже обсуждать возможность контроля за деятельностью IT-компаний. Вопрос заключается лишь в том, как именно осуществлять этот контроль.

“Чем более возмутительным и экстремистским является контент, тем больше вовлеченности и кликов получают онлайн-платформы, и тем больше денег они зарабатывают на рекламе. Как минимум, я хотел бы помешать этим компаниям распространять контент, ведущий к насилию”, заявил Паллоне.

Конгрессмен добавил, что основная цель предстоящих слушаний – разработка закона, который мотивирует технологические компании работать на благо общества.



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