Мнение: Маньякофилия

Когда я писал про «ангарского маньяка», отказался от идеи просто рассказать о том, как человек стал нелюдью, как совершил первое убийство, второе, третье, десятое, тридцатое…

Мне было куда важнее написать историю о тех парнях, которые разоблачили серийного убийцу, обезвредили и обеспечили ему пожизненное заключение. И о том, почему «ангарский маньяк» долгие годы оставался безнаказанным.

И мне не понятно, откуда и почему у телеканалов и Собчак такой животный интерес к скопинскому маньяку? Не смотрел и не собираюсь смотреть программы и интервью с этой нелюдью. Но не понимаю, зачем его потащили в телевизор и ютуб?

Даже отсидев 17 лет лишения свободы, эта нелюдь до конца жизни должна была жить, втянув голову в плечи, пряча глаза от людей….

А те, кто потащил его в телевизор и ютуб, по-поему, тяжелобольные люди. Больные маньякофилией.

Но, пожалуй, не надо осуждать маньякофилов. Их лечить надо…

Картинка отсюда

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