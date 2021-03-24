Переехавший в Россию американец восхитился российскими унитазами

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24.03.2021, 22:06, Разное
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Переехавший в РФ американец поделился своими впечатлениями и опытом. Как оказалось, наиболее восхитили мужчину унитазы, которые устанавливают в туалетах жители России.
Автор блога «Американец в России» переехал на постоянное место проживания в самую большую страну мира шесть месяцев назад. За небольшой срок он сумел приобщиться к русской культуре, о своем опыте жизни здесь он рассказывает фолловерам в Сети. Наибольшее же удивление у путешественника вызвали туалеты, от которых он не ожидал такого удобства.

По признанию блогера, сейчас ему было бы некомфортно пользоваться американскими унитазами. Российские же аналоги вызвали у него неподдельное восхищение. В интернете житель рассказал, что в США подобная сантехника оснащена вертикальным сливом, а не горизонтальным, при этом данная система недостаточно удобна.

Кроме того, в заокеанских унитазах вода едва не доходит до самого края изделия, что может понравиться не всем. К тому же, при их использовании создается больше шума. Причем настолько, что в многоквартирных домах американцы стараются, чтобы не разбудить соседей, не сливать воду из бачка в ночное время.

Интересно, что во время своего первого визита на родину блогер уже не смог комфортно пользоваться унитазом. Громкое звучание во время смыва даже несколько испугало американца, привыкшего к конструкции российских фаянсовых изделий. В конце своей публикации он предположил, что его блог приведет к переоборудованию сантехники производителями и в США.

Источник: newinform.com



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