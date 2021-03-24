Мясников: Прививка от туберкулеза может спасти от коронавируса

Популярный теледоктор Александр Мясников в рамках интервью объяснил, как прививка БЦЖ против туберкулеза может спасти детей от коронавируса. По его словам, именно данная вакцина нужна несовершеннолетним на сегодняшний день. Делать прививку от COVID-19 им пока не нужно.

После прививки БЦЖ вырабатывается иммунитет к туберкулезу, она является обязательной и обычно делается перед выпиской из роддома. Как заявил Мясников, родителям не нужно отказываться от инъекции данного препарата. Туберкулез является довольно распространенной болезнью, Маленькие дети попадают в группу риска.

Вакцинация от туберкулеза должна пройти в детстве, но препарат действует не очень долго, максимальная защита осуществляется только на первых порах. Предполагается, что данная прививка препятствует заражению коронавирусом. Мясников рассказал, что видел работы ученых на эту тему, правда объектами исследований выступали животные.

Прививка БЦЖ отражается на иммунитете так, что вырабатывается защита от многих вирусов. В связи с тем, что на эту вакцину многие соглашаются, в РФ присутствует довольно низкая смертность от COVID-19.

Источник: www.osnmedia.ru