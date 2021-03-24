 

Бузова подтвердила намерение родить ребенка в ближайшее время

24.03.2021, 22:06, Разное
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Популярная российская ведущая и певица Ольга Бузова подтвердила намерение в скором времени родить ребенка. В разделе «Истории» в социальной сети Instagram она обнародовала свое детское фото. Звезда проекта «Дом-2» также заявила, что хочет подарить такого же малыша себе, отцу, матери и всему миру.
Сегодня мать Ольги Бузовой отмечает день рождения. Ведущая посвятила родительнице трогательный пост, в котором выразил благодарность ей и отцу за жизнь. Также она сказала «спасибо» дедушке и бабушке за маму.

Для Бузовой главное , чтобы ее мама была здорова и счастлива. Она благодарна родителям за все, что они сделали для нее и сестры Анны. Уже в пять лет у будущей знаменитости присутствовала возможность видеть другие страны. Именно мать научила Ольгу Бузову не сдаваться и идти вперед. Ведущая очень ценит то, что родительница всегда принимает ее выбор.

В разделе «Истории» в социальной сети Instagram Бузова решила продолжить делиться архивными снимками. На одной из них ведущую можно увидеть младенцем. Многие предположили, что именно так будет выглядеть будущий ребенок Ольги Бузовой.

Изображение взято с: Instagram @buzova86
Недавно артистка заинтриговала подписчиков, показав, что идет к гинекологу. К тому же она прошла полное медицинское обследование и рассказала, что ей предстоит пройти долгий путь. Некоторые предположили, что в скором будущем Ольга Бузова станет мамой.



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