Папа Римский из-за пандемии урезал зарплаты кардиналам и служащим

Папа Римский Франциск решил сократить зарплаты кардиналам и служащим учреждений Святого престола, денежное вознаграждение кардиналов снижается на 10%, сотрудников губернаторства града Ватикан и других руководящих органов на 8%, говорится в специальном послании понтифика.

Как уточняется, зарплата более нижестоящих чиновников и служащих на сократится на 3%. Временно замораживается и повышение жалования, предусмотренное действующими контрактами. Данное распоряжение входит в силу с 1 апреля и продиктовано сложной финансовой ситуации в Ватикане, спровоцированной, в том числе, пандемией. При этом также указывается, что такая мера позволит сохранить рабочие места и избежать увольнений, передает ТАСС со ссылкой на службу печати Ватикана.

Отмечается, что казна папского государства лишилась в 2020 году важнейшего источника доходов – от продажи билетов в Ватиканские музеи, которые из-за карантинных ограничений были закрыты с марта по июнь прошлого года, а затем с небольшими перерывами с конца октября прошлого года. Кроме того, в отсутствии иностранных туристов число посетителей значительно сократилось. По некоторым оценкам, по этой статье Ватикан не досчитался до 200 млн евро.

Зарплата куриального кардинала составляет 5,5 тыс. евро. В свою очередь епископы получают не более 1 тыс. 700 евро. Не самые большие зарплаты и у швейцарских гвардейцев, папской почетной охраны, которые варьируются в районе 1,2 тыс. евро, однако им предоставляются жилье и питание на время службы.

В феравле власти Ватикана заявили, что готовы увольнять сотрудников служб Святого престола, отказавшихся от прививки от коронавируса.