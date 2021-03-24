В ОП заявили о важности чистоты процедуры выборов в Думу

В Общественной палате РФ обсудили роль общественного наблюдения в обеспечении открытости выборов в Госдуму, подчеркнув важность чистоты процедуры.

Говоря о предстоящем I Всероссийском электоральном экспертном форуме, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод подчеркнул, что от экспертов зависит многое при подготовке и проведении избирательных процессов. «Мы неангажированы с партиями, для нас не столь важно, кто победит. Важно – как будет организована борьба, насколько будет чистой процедура, насколько будут доступны избирательные участки и обеспечены равные условия для кандидатов», – приводятся на сайте НОМ слова Брода.

Председатель Координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев выразил убежденность в том, что предстоящая избирательная кампания будет отмечена высоким уровнем политической конкуренции – политические партии и кандидаты проявляют себя уже сейчас. Максим Григорьев назвал общественное наблюдение ключевым инструментом контроля за выборами не только на федеральном, но и на региональном и местном уровне, а также отметил, что на наблюдателях лежит серьезная ответственность.

Член ОП, зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Журавлев отметил, что при обучении наблюдателей есть необходимость делать особый акцент на работе в информационной среде. «Это должно быть профессионально и современно», – заметил эксперт. В первую очередь такая работа должна касаться реакции на вбросы фейковой информации в дни голосования. Он также сообщил, что по мере снижения эпидемиологической напряженности общественники Леонобласти стараются возвращаться к практике обучения наблюдателей непосредственно в районных центрах, что дает им возможность пообщаться друг с другом и почувствовать обстановку на местах.

В свою очередь член ОП Волгоградской области, эксперт НОМ Антон Лукаш рассказал о наблюдениях по итогам обучения преподавательского корпуса в регионах: «Семинары, разработанные ОП РФ и Ассоциацией НОМ, способствуют профессионализации наблюдательского сообщества. Создано пространство публичной экспертизы. Идет обмен аргументами и ничего не затирается «под ковер». Люди нуждались в качественной подготовке, и они получили горизонтальное внимание, когда нет никакого менторства, а есть – единая работа».