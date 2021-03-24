 

В Австрии запретили посещать магазины без отрицательного теста на COVID

24.03.2021, 21:50, Новости дня
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Власти Австрии с 7 апреля вводят новые ограничения в связи с коронавирусом, в соответствии с которыми покупатели смогут посещать магазины только при наличии отрицательного теста на COVID-19.

Информацию об этом передает РИА «Новости».

Ранее глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил о наступлении третьей волны коронавируса в Европе. Канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с властями федеральных земель объявила о продлении режима карантина в Германии до 18 апреля.



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