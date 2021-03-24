 

Украинский режиссер Жолдак поставил во Франции оперу о Синей Бороде

24.03.2021, 21:32, Новости дня
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Украинский режиссер Андрей Жолдак поставил знаменитую историю о Синей Бороде в Лионской опере. Об этом сообщает сайт оперы во французском Лионе.

Для реализации этого проекта дирижер Титус Энгель, драматург Жорж Бану и Жолдак объединили свои интерпретации оперы композитора Бела Бартока и ее источника – сказки поэта Шарля Перро – и создали уникальный диптих, который стал “интересным ответом на вопрос о современной опере”.

Работа постановки была построена по музыкальному принципу темы с вариациями, что стало смелым решением интерпретации оперы Бартока, считает Жолдак.

По его мнению, именно такие постановки дают в полной мере представление об актуальной теме войны полов, “будь то Франция или Украина”.

https://www.facebook.com/operadelyon/videos/203425471281157/

“Первоначально это история Шарля Перро, который рисует образ мастера-убийцы, знатока страха в самом сердце своего замка, где женщины строго заперты. Затем легенда была возрождена благодаря Морису Метерлинку, написавшему Ariadne Et Barbe Bleue в начале ХХ века, и была принята Полем Дюка для оперы, которую он впоследствии подписал. В 1910 году Бела Балаш посвящает особенно жестокую поэму странному хозяину королевской резиденции, погруженной во тьму, где он будет вести беспощадную борьбу со своим последним завоеванием, Джудит. Бела Барток превратит его в трагически разрушительную короткую оперу. Шедевр современности, где война полов, кажется, находит свое излюбленное место. Разбитое сердце мужчины и женщины на фоне неразрешимой борьбы между сохранением тайны за семью дверями замка, которую главный герой намерен сохранить любой ценой, и клятвой раскрытия света, который женщина защищает как несводимый противник. Перелом, который приводит к конфликту двух влюбленных воинов. Что если эта работа была глубоким предчувствием Первой мировой войны, войны двойного уничтожения противоборствующих сторон? Разве художник не бывает просвещенным провидцем? Провидец “невысказанного” мира?” – отметил Жолдак.

Премьера состоится 26 марта в рамках фестиваля Лионской оперы, который в этом году проходит с 22-го по 26 марта и посвящен гендерным отношениям мужчин и женщин, их тайнам и страстям.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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