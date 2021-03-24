Стало известно о готовящейся войсковой операции в Белоруссии: Протестующим будет сложно проявить себя

25 марта в Белоруссии отмечается неофициальный праздник – День Воли – в память о событиях 1918 года, когда была провозглашена независимость республики. Обычно в этот день проводятся выступления противников власти.

В этом году министерство внутренних дел Белоруссии отказалось выдать оппозиции разрешение на проведение мероприятие. Однако противники президента Александра Лукашенко все равно намерены выйти на улицы.

Политолог Лев Марголин заявил, что власти организовали целую войсковую операцию: в крупные города уже начали стягивать силовиков и спецтехнику. Руководителей предприятий просят не давать рабочим отгулы в четверг. “Думаю, людям будет очень сложно проявить себя”, – подчеркнул эксперт.

Марголин допустил, что в ближайшие дни могут повториться события 9-10 августа прошлого года, передает “Белорусский партизан”. Тогда силовики жестко задерживали протестующих, использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. Десятки человек пожаловались на избиения.

“Может быть, это произойдет не сразу, но уличная активность, вероятно, будет увеличиваться по нарастающей”, – добавил Марголин.

Эксперт также прокомментировал ужесточение белорусского законодательства в отношении протестующих. Политолог уверен: это покрытие того, что режим уже делает. По словам Марголина, силовики получили индульгенцию от Александра Лукашенко: они могут делать все, что захотят, а государство их прикроет.