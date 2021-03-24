Воробьев обозначил важнейшую проблему Московской области
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал улучшение экологической обстановки и ликвидацию незаконных свалок одной из важнейших задач в регионе. Особое внимание он уделил свалкам со строительным мусором.
Воробьёв отметил, что проблема экологии является очень острой для жителей Подмосковье. Он добавил, что в настоящее время необходимо привести в порядок озёра и леса, поскольку в регионе растёт число туристов и отдыхающих, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.
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