Воробьев обозначил важнейшую проблему Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал улучшение экологической обстановки и ликвидацию незаконных свалок одной из важнейших задач в регионе. Особое внимание он уделил свалкам со строительным мусором.

Воробьёв отметил, что проблема экологии является очень острой для жителей Подмосковье. Он добавил, что в настоящее время необходимо привести в порядок озёра и леса, поскольку в регионе растёт число туристов и отдыхающих, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.