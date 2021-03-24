Мнение: Навального из колонии увезли в больницу?

Алексей Навальный передал на волю, что с прошлой недели у него сильные боли в спине, он не может наступить на ногу. В пятницу его осмотрел местный невролог. В понедельник ему дали две таблетки ибупрофена.

Похоже, что у Алексея – межпозвоночная грыжа. Если его будут лечить только ибупрофеном, это может вызвать осложнения. У этого лекарства – серьезная побочка. Лечение болей в спине только ибупрофеном резко увеличивает риск сердечной недостаточности…

Тревожно, что адвокатов к Навальному не пускают. Дело в том, что если бы состояние здоровья Навального было приемлимым, то адвокатов, не сомневаюсь, пустили бы. А раз не пускают, значит, все совсем скверно.

Когда в ночь с 25 на 26 февраля 2010 года меня, по всей видимости, отравили и из колонии увезли на "скорой" в Мамадышскую районною больницу, ко мне тоже несколько дней никого не пускали. А в ту ночь, когда привезли в больницу, до самого утра в меня вливали какие-то растворы (насчитал двенадцать 250-граммовых флаконов), вены и задницу искололи уколами. А днем 26-го врач сказал, что если бы меня ночью не привезли в больницу, то до утра я мог и не дожить…. (отсюда).

Возможно, что Навального тоже из колонии увезли в больницу и пытаются привести его в нормальное состояние. Вот и промурыжили адвокатов, не пустив их в колонию….

Фотография Алексея Навального отсюда

—