Свекровь ответила – Личное мнение

В любой ситуации я всегда ставлю себя на место тех, кого обижают несправедливо. Мать Андрея Аршавина, получившая по суду право пользоваться своим домом, наконец-то высказалась:

«Алисе справедливо дали по носу за все ее выкрутасы», — приводит слова матери Аршавина Стархит.



Фото: Соцсети

Казьмина говорит об иммунном заболевании — я ей верю. Мать Аршавина — о неудачной пластике, и ей я тоже верю.

Почему я верю и той, и другой стороне? Да потому, что это неважно. Никакая болезнь, будь то настоящий диагноз или последствия пластики, не даёт тебе права жить в чужом доме.

Чудесным образом болезнь Алисы совпала с решением суда покинуть особняк Татьяны Ивановны. Мать Аршавина тоже видит в этом большую странность.

«Все это она устраивает потому, что не хочет выселяться из дома. Идет на любые уловки, придумывает всевозможные болезни. У нее была неудачная пластика носа, которая привела вот к такому исходу».

То есть, ты идёшь и пилишь нос после развода. Или вдруг заболеваешь чем-то. И на основании этого ты требуешь не выселять тебя из дома бывшей свекрови, попутно поливая и её, и бывшего мужа по всем каналам.

Где логика?!

С чего вообще Татьяна Аршавина должна терпеть в своём доме бывшую жену своего сына? Ну, давай тогда ещё Барановскую с тремя детьми туда позовём — нет, ну а чо? Тоже ведь дети и голос у Юльки странный — может, простыла?

Ещё кого-то там Аршавин на конях в Петербурге катал — и этих девчонок заселим в дом. В Питере климат — фу, вдруг у них аденоиды?

Возможно, и я бы пожалела псевдомайора Алису, вопреки логике, не будь она упакована по самое дальше некуда. От первого мужа у неё, по слухам, не только ребёнок, но и дом, а квартиру, если ей надо, она и сейчас купит легко.

«Андрей отправляет ей такие алименты, что она на них могла бы снять любую квартиру, и жить прекрасно. На деньги, которые у нее есть, она также может купить любое жилье. Она не бедная, как прикидывается, она богаче, чем вы, чем я и чем большинство людей, но продолжает давить на жалость и играть в эти игры», — говорит бывшая свекровь.

Путили лисичку в домик, ага.

Меня откровенно вымораживает желание хапнуть больше и больше. Не получилось по закону? Сейчас я пойду страдать по соцсетям и по телевизору. Смотрите, люди добрые, чо деется! Мать безносую с детьми выгоняет злыдня свекровь!

Бесит наглость такая. А вас? Получается у Казьминой вызвать в вас жалость?

—