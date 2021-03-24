 

Свекровь ответила – Личное мнение

24.03.2021, 21:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В любой ситуации я всегда ставлю себя на место тех, кого обижают несправедливо. Мать Андрея Аршавина, получившая по суду право пользоваться своим домом, наконец-то высказалась:

«Алисе справедливо дали по носу за все ее выкрутасы», — приводит слова матери Аршавина Стархит.


Фото: Соцсети

Казьмина говорит об иммунном заболевании — я ей верю. Мать Аршавина — о неудачной пластике, и ей я тоже верю.

Почему я верю и той, и другой стороне? Да потому, что это неважно. Никакая болезнь, будь то настоящий диагноз или последствия пластики, не даёт тебе права жить в чужом доме.

Чудесным образом болезнь Алисы совпала с решением суда покинуть особняк Татьяны Ивановны. Мать Аршавина тоже видит в этом большую странность.

«Все это она устраивает потому, что не хочет выселяться из дома. Идет на любые уловки, придумывает всевозможные болезни. У нее была неудачная пластика носа, которая привела вот к такому исходу».

То есть, ты идёшь и пилишь нос после развода. Или вдруг заболеваешь чем-то. И на основании этого ты требуешь не выселять тебя из дома бывшей свекрови, попутно поливая и её, и бывшего мужа по всем каналам.

Где логика?!

С чего вообще Татьяна Аршавина должна терпеть в своём доме бывшую жену своего сына? Ну, давай тогда ещё Барановскую с тремя детьми туда позовём — нет, ну а чо? Тоже ведь дети и голос у Юльки странный — может, простыла?

Ещё кого-то там Аршавин на конях в Петербурге катал — и этих девчонок заселим в дом. В Питере климат — фу, вдруг у них аденоиды?

Возможно, и я бы пожалела псевдомайора Алису, вопреки логике, не будь она упакована по самое дальше некуда. От первого мужа у неё, по слухам, не только ребёнок, но и дом, а квартиру, если ей надо, она и сейчас купит легко.

«Андрей отправляет ей такие алименты, что она на них могла бы снять любую квартиру, и жить прекрасно. На деньги, которые у нее есть, она также может купить любое жилье. Она не бедная, как прикидывается, она богаче, чем вы, чем я и чем большинство людей, но продолжает давить на жалость и играть в эти игры», — говорит бывшая свекровь.

Путили лисичку в домик, ага.

Меня откровенно вымораживает желание хапнуть больше и больше. Не получилось по закону? Сейчас я пойду страдать по соцсетям и по телевизору. Смотрите, люди добрые, чо деется! Мать безносую с детьми выгоняет злыдня свекровь!

Бесит наглость такая. А вас? Получается у Казьминой вызвать в вас жалость?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.11 / Мнение: Принять нельзя бомбить

23.11 / Мнение: Письмо: “Может быть будет полезно”

26.10 / Что произошло за ночь 26 октября

06.12 / Мнение: А почему столько похабщины-то?

30.01 / Мнение: Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира

22.12 / Мнение: США ввели новые санкции против ВПК Китая и РФ

30.06 / Мнение: Мистер Рочестер как брачный аферист

24.10 / Армия: Коронавирус воюет в Карабахе на стороне Азербайджана

21.03 / Под Псковом найдены останки древних тиктокеров

22.09 / Названы повышающие риск смерти от сердечного приступа черты характера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска