В Сети появились качественные изображения первого смартфона Samsung с двойным складыванием

В Сети опубликовали дебютные изображения первого смартфона Samsung с двойным складыванием. Его конструкция позволит превратить компактный гаджет в подобие ноутбука, используя отогнутую третью часть в качестве клавиатуры.

Новый смартфон от Samsung сможет изменить рынок не только смартфонов, но и ноутбуков и планшетов. Аппарат, о котором руководство южнокорейской корпорации рассказало в начале года, не только продолжит линейки Z Fold и Z Flip, но и может дать начало новому тренду. Как сообщают техноблогеры, вместо очередного аппарата серии Galaxy Note уже к концу года может выйти конструкция с возможностью сложения его трех половинок в форме латинской буквы Z.

Кроме того, если отогнуть только одну часть экрана, устройство превращается в полноценный аналог ноутбука. Таким образом, больший фрагмент панели выполняет функцию монитора, тогда как его треть можно использовать, как небольшую виртуальную клавиатуру. Это будет удобнее, чем набор текста на обычном смартфоне. Соотношение сторон дисплейной панели в новинке должно составлять, по данным инсайдеров, 18:9 и 16:9. Благодаря такому решению значительно улучшатся функции масштабирования, жалобы на которое поступали от владельцев Galaxy Z Flip 2.

Это уже не первый концепт компании с возможностью сгиба в двух местах. В последние месяцы минувшего года в СМИ муссировалась тема широкого, но компактного смартфона Samsung со складыванием назад. Новая же разработка демонстрирует складывание в виде кошелька или гармошки. Кроме сгибания на 360 градусов, девайс также увеличивает свою полезную площадь в три раза. Аппарат могут назвать Galaxy Z Tri-Fold либо Galaxy Z Duo-Fold, его стоимость вероятно, превысит отметку в 2 тысячи долларов США.

Источник: 3dnews.ru