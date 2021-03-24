 

Названы лучшие виды растительных масел для облегчения боли при артрите

24.03.2021, 21:12, Разное
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Боль при артрите способна пагубно отразиться на жизни и работоспособности человека. Медицинские специалисты назвали лучшие виды растительных масел для облегчения состояния или предотвращения воспалительных заболеваний суставов.
Ревматоидный артрит является одним из наиболее распространенных заболеваний, вызывающих воспаление и болезненные ощущения в суставах. Не многие знают, что применение определенных видов растительных масел может помочь или усугубить состояние. По мнению диетолога из Чикаго, Сары-Хаас, некоторые масла, использующиеся в кулинарии, способны помочь в предотвращении различных воспалительных заболеваний.

Представитель Академии питания и диетологии советует для снятия боли в суставах масло авокадо, содержащее большое количество мононенасыщенных жиров. Последние позволяют снизить вероятность развития инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследований подтверждают противовоспалительный эффект масла авокадо.

Эксперт также пояснила о полезных свойствах оливкового масла и масла грецкого ореха. В первом много мононенасыщенных жиров, антиоксидантных и противовоспалительных соединений. Масло грецкого ореха содержит полиненасыщенные жирные кислоты, в том числе и альфа-линолевую кислоту; фитостеролы, витамины В4, Е, К, клетчатку. Они снижают уровень С-реактивного белка, являющегося в организме мерой воспаления.

Специалисты Arthritis Foundation объяснили, что для профилактики ревматоидного артрита необходимо больше заниматься физической активностью, в особенности – плаванием. Людям, страдающим от воспалений суставов, рекомендуется плавать на коленях. По мнению экспертов, употребление продуктов, богатых насыщенными жирами и транс-жирами, чревато ухудшением состояния, повышением уровня плохого холестерина и снижением хорошего, что увеличивает риск развития проблем с сердцем.

Благодаря сбалансированной, питательной диете, состоящей из овощей, фруктов, бобовых, можно облегчить поддержание здорового веса и улучшить самочувствие. Поддержка здорового веса является ключом к лечению артрита, поскольку это позволяет существенно снизить нагрузку на суставы.

Источник: www.express.co.uk



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