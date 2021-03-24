Александр Гинцбург высказался о вакцинации Путина от коронавируса и «отгуле»

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал вакцинацию Владимира Путина. Также директор центра имени Гамалеи ответил на ряд вопросов относительно прививок и рассказал, нужно ли после ее проведения давать отгул.

Укол президента

После начала пандемии коронавируса многие государства принялись разрабатывать действенные препараты для профилактики болезни. Появились свои вакцины и в России, причем отечественные исследователи предложили сразу три вида иньекций. Вчера в ходе общения с журналистами президент РФ признался, что уже сделал первый укол от летального недуга. При этом лидер страны не сказал, какую из вакцин он выбрал для этого. Комментарии относительно прививки Путина уже сделали многие эксперты как в России, так и за рубежом. Высказал свою точку зрения и руководитель научного центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он предположил, что для вакцинации президент остановил свой выбор на наиболее известной разработке российских ученых.

Чем вакцинировался Путин?

Выступая на НСН академик рассказал, что наилучшим вариантом для всех граждан Российской Федерации стал бы «Спутник V». Именно его и могли, вероятнее всего, уколоть Владимиру Путину. Кроме того, Гинцбург уверен, что глава государства своим шагом продемонстрировал неотделимость от народа. Его опыт должен быть хорошим примером для остальных россиян, считает ученый. Он надеется, что после вакцинации Путина прививаться будут все больше людей, это сделает невозможным дальнейшее распространение Covid-19.

Нужен ли отгул?

Также эксперт напомнил, что «Спутник V» обладает большей результативностью и практически не вызывает побочных эффектов. На его фоне зарубежные аналоги существенно проигрывают, особенно после недавних скандалов с тяжелейшими последствиями вакцинации в Европе и других регионах мира. Раскрыл микробиолог и некоторые особенности процедуры прививания. Так, в СМИ в последнее время пишут о необходимости освобождения от работы людей в день вакцинации.

Все подобные слухи не выдерживают никакой критики, уверен Александр Гинцбург. Уколы таких препаратов не отличаются от аналогичных средств от любых других заболеваний. И так же, как вакцина от кори или оспы, антиковидные медикаменты не вызывают сложностей с работоспособностью. Поэтому ни в каких отгулах человек не нуждается. Единственное, что будет достаточно сделать в ряде случаев, это избегать изматывающего труда или физических нагрузок, в том числе, занятий спортом. Но такие рекомендации, пишет «Слово и дело», даются врачами после любой прививки.

Источник: slovodel.com