Мнение: Счастливчик Алкеймейд

Попалась интересная история, про которую раньше не слышал.

Счастливчик Алкемейд

В этот день в 1944 году хвостовой стрелок Королевских ВВС Николас Алкемейд пережил прыжок со своего горящего бомбардировщика "Ланкастер" с высоты 18 000 футов (примерно 5,5 километров) над Германией без парашюта. Так как после попадания в самолет снарядов с немецкого ночного истребителя, его парашют уже горел, он выбрал смерть от падения с высоты, чтобы не сгореть заживо в падающем самолете (из 7 человек экипажа, спаслись еще двое, выпрыгнувшие с парашютом). Его падение с огромной высоты смягчили сосны и мягкий снег. Алкемейд только вывихнул ногу.

Вот как описывается этот момент:

Его парашют был уже хорошо зажжен, и жестокое пламя обожгло его незащищенное лицо и запястья. Его резиновая кислородная маска, плотно прижатая ко рту и носу, начала таять.

Сильный жар заставил Алкемейда снова закрыть двери башни. Он был в ловушке. Падение по небу в горящем и брошенном самолете. 3½ мили над территорией врага. И стало еще хуже. Пожар, охвативший самолет, пробил задние двери и зажег гидравлическую жидкость башни. Пламя, заправленное жидким топливом, перекинулось на одежду Алкемейда. Что могло произойти в его голове? Я позволю ему сказать самому:

«У меня был выбор: остаться с самолетом или выпрыгнуть. Если бы я остался, я бы сгорел заживо – моя одежда уже была хорошо нагрета, а лицо и руки обгорели, хотя в то время я почти не замечал боли из-за сильного возбуждения … Я решил прыгнуть и положить всему этому конец. так быстро и чисто, как только мог. Я повернул башню на правый борт и, даже не потрудившись снять шлем и переговорное устройство, и выбросился назад в ночь. Было очень тихо, единственным звуком был стук авиационных двигателей вдалеке и никакого ощущения падения. Я чувствовал себя подвешенным в космосе. Сожаление о том, что я не вернулся домой, было моей главной мыслью, и однажды я действительно подумал, что это не кажется очень странным, что я умру через несколько секунд – ничего памятного из моего прошлого не вспоминалось, ни чего-то еще »

Падая головой вперед, глядя на звезды, мерцающие в ночном небе, Алкемейд, мчался к земле со скоростью 120 миль в час. В какой-то момент спуска Алкемейд потерял сознание, возможно, это реакция его тела на боль в месте, где пламя облизало его кожу. Над ним взорвался "Вервольф" (название машины).

Три часа спустя Алкемейд открыл глаза. Он лежал на заснеженной земле в небольшом сосновом лесу. Звезды над ним все еще были видны, только на этот раз они были обрамлены краями дыры, которую он пробил в кроне дерева. Оценив себя, Алкемейд обнаружил, что он был на удивление невредимым. Помимо ожогов и порезов на голове и бедре, полученных в самолете, у него были только синяки и вывихнутое колено. Ни одна кость не была сломана или даже повреждена. Оба его летных ботинка исчезли, вероятно, сорванные от его ног, когда он бессознательно ударил по ветвям деревьев.

https://web.archive.org/web/20190722130806/https://www.rafmuseum.org.uk/blog/the-indestructible-alkemade/ – цинк (по ссылке еще много деталей)

Впоследствии он был схвачен и допрошен сотрудниками гестапо, которые изначально с подозрением относились к его утверждениям о падении без парашюта, пока не были исследованы обломки самолета. В конечном итоге поисковая группа гестапо нашла обломки самолета и ремни от сгоревшего парашюта, после чего его переквалифицировали из шпиона в сбитые летчики. Счастливчик пережил плен в концлагере в Польше, даже тогда, когда он поучаствовал в "марше смерти", когда военнопленных гнали на Запад, чтобы они не были освобождены советскими войсками. Во время таких маршей погибало очень большое кол-во пленных, но Алкемейду и тут повезло и он остался жив. Во время нахождения в концлагере он получил следующую справку:

«Было проведено расследование и подтверждено немецкими властями, что утверждение сержанта Алкемейда № 1431537 верно во всех отношениях, а именно, что он спустился с высоты 18 000 футов без парашюта и совершил безопасную посадку без травм, парашют загорелся в самолете. Он приземлился в глубоком снегу среди елей.

Подтверждение засвидетельствовано:

[Подпись] Лейтенант Х. Дж. Мур (старший британский офицер)

Борт-сержант Р. Р. Лэмб

Борт-сержант Т. А. Джонс

(25/4/44) «

В 1945 году он был освобожден, а в 1946 году уволился из ВВС, Но и на этом его счастливые злоключения не закончились.

Алкеймейд устроился работать на химический завод в том же году пережил там сильнейший удар током и потерял противогаз, после чего он в течение 15 минут вдыхал газообразный хлор из отстойника, в котором он работал. При этом после взрыва сифонной трубы, ему на лицо и руки попала промышленная серная кислота и чтобы спастись, Алкемейд нырнул в 40-литровую бочку с известковой промывкой. По итогам, Алкеймейд отделался повреждениями легких и ожогами рук и лица первой степени.

После того, как его на этой же работе придавило стальной балкой длиной 3 метра упавшей с опор (ему тут снова повезло – отделался синяками и ушибами), Алкеймед решил сменить работу и стал торговать мебелью, после чего ничего необычного с ним уже не случалось вплоть до самой смерти в 1987-м году.

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