 

“Вах, какие ножки”, “Сплошная эротика”. Голый Галкин босиком вышел на балкон

24.03.2021, 20:38, Новости дня
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Российский артист и шуомен Максим Галкин 22 марта в Instagram разместил ролик, который снял в отеле в Нижнем Новогороде.

Артист крупным планом показал босые голые ноги, когда выходил на балкон, а затем перевел камеру в режим селфи, появившись в кадре с голым торсом.

“Люди, я на курорте. Вы спросите, где этот курорт с таким прекрасным белым снегом и ярким солнцем? В данном случае, я в Нижнем Новгороде”, – заявил Галкин, стоя на фоне сугроба.

“Вах, какие ножки”, – прокомментировали ролик фанаты артиста.

“Сплошная эротика”, – написали в комментариях пользователи сети.

“Вот это сервис! Даже снег на балкон подали”, – отреагировали на ролик подписчики.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Дебют Галкина на сцене состоялся в апреле 1994 года. В январе 2001 года шоумен получил грант премии “Триумф” и премию “Золотой Остап” в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале “Славянский базар в Витебске”. После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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