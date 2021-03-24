Мнение: Истощение Сапожника-2. «Я не люблю жирных!»

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Итак, публикую второй отчет о проекте, начатом еще в последних числах января. Заминка была вызвана тем, я никак не мог взвеситься: дома у меня весов нет, а ходить в фитнес-клуб я бросил еще с Нового года – когда вычитал, наконец, в умных книгах то, о чем и раньше смутно догадывался. Ведь сами по себе эти «физические упражнения» достижению моей цели – похудению и постройнению – не способствуют, а просто так тягать тяжести или крутить велосипед мне никакого удовольствия не доставляет… да и не это главное.

Хуже всего для меня в фитнес-клубе – беговые дорожки. Вид людей, с целеустремленным видом «идущих» по беговым дорожкам – минута за минутой, час за часом – ввергает меня в какое-то поистине экзистенциальное отчаяние. Если вы хотите увидеть картину «Тщета человеческого существования» в жанре современного искусства – не надо искать галерею; просто зайдите в любой действующий фитнес-клуб и постойте рядом с беговыми дорожками. Впечатлений, вплоть до суицидальных мыслей, будет с избытком (если вы, конечно, человек тонко чувствующий, как, например, я).

В общем, взвешивался я раньше только в фитнес-клубе, а тут как-то все не было оказии в него заскочить. Но сегодня, наконец, я до него добрался – и вуаля! Рад порадовать всех фанатов Сапожника последними новостями с фронтов похудания по моей новой, пока секретной методике.

Новый вес меня приятно удивил: 131,5 кг. 4 февраля, как вы помните, было ровно 141. 9,5 кг за чуть больше, чем 1,5 месяца (мы же помним, что февраль – месяц неполноценный?) – результат ни в коем случае не выдающийся, да и в принципе ничего не значащий, это понятно. Любой человек может похудеть на 9,5 кг, причем, как известно, на практически ЛЮБОЙ диете – достаточно лишь свою диету более-менее строго блюсти. О каких-то «результатах» любых методик похудения можно говорить не через месяцы, а как минимум через 1,5 года после начала – с этим согласны почти все специалисты, кроме тех, которые считают, что и 1,5 года – тоже «ни о чем» (я, кстати, скорее на стороне последних, как «практик»; практик в делах похудения я в духе Марка Твена – «о, бросать курить очень легко – я это делал 10 раз!»).

Так что я ни в коем случае не обольщаюсь – просто с удовлетворением отмечаю, что пока все идет по плану. Заодно зашел там же в клубе в медкабинет, померили мне давление: 140 на 90. Тоже, мягко скажем, совсем не фонтан – но ведь и 131 кг для человека моего роста тоже ни в коем случае не норма. Хотя уже и не 141 – что, конечно, вообще было за гранью добра и зла.

Теперь о хорошем. Я ожидал, что дела со здоровьем со сбросом веса начнут поправляться – но, признаться, не думал, что будет так ощутимо. О скачках давления за эти 1,5 месяца я почти забыл – уже классно; но еще лучше, что почти прекратились внезапные и непонятно с чем связанные приступы сердцебиения, с которыми было непонятно что делать (особенно ночью!). Резко исправился сон. Появилось намного больше энергии, причем – во всех сферах. Мне даже показалось, что я стал лучше… видеть!

И самое главное, из-за чего мне моя методика так понравилась – все это без каких-либо лишений в еде, утомительных «подсчетов калорий» и прочей подобной ерунды. Наоборот! Я наконец перестал себя корить за то, что ем какие-то «неправильные» продукты (то, чем я, как все толстяки и толстухи, абсолютно напрасно и безрезультатно изнурял себя все предыдущие годы). В эти полтора месяца я оттянулся и дошел до того, что однажды в «Ленте» на радостях набрал себе килограмм разных конфет – батончиков и прочего (сейчас проверил – блин, сожрал уже практически все).

В общем, в эти полтора месяца я наслаждался тем, что не просто вдоволь ел всякие сладости – но, главное, делал это безо всякого чувства вины! Это дорогого стоит; любители сладкого меня поймут, а прочим и не обязательно.

Кстати, под это дело я даже облюбовал для себя маленькую частную лавчонку в огромном универмаге «Лента», торгующую сладостями – пирожные, трубочки с вареной сгущенкой, эклеры… Сладости детства! Что меня поразило и поражает до сих пор – в этой лавчонке продаются вафельные трубочки, наполненные сгущенкой… равномерно на всем протяжении!! В советских трубочках, где я их ни покупал, такого НИКОГДА не было. Вообще, все в совке привыкли и считали само собой разумеющимся, что любое кондитерское изделие с каким бы то ни было наполнителем всегда наполнено им в лучшем случае наполовину – типа даже непонятно, а как может быть иначе?! Я и сам так думал.

И вот, на старости лет, узрел я добрый оскал капитализма в той маленькой лавчонке. Невероятный феномен – трубочка с кремом на всю длину! Фантастика. Зачем они так?! Ведь можно же половину сгущенки сэкономить! Не дает ответа…

Но это я опять отвлекся. В общем, да – вел я себя в эти 6 недель, пожалуй, даже чересчур отвязно: ел и сладкое, и жирное, и крахмальное (жареную картошку! Ммммм!), причем от пуза! И все же сбросил 9,5 кг?! Так это что ж получается – если б я этого не делал, я бы, может, еще больше сбросил??

Как ни крути – а интересно было бы проверить. Так что вот, задание себе на второй этап: делаем все то же самое, но вдобавок еще и не едим сладкое! Посмотрим, что будет.

Суть методики расскажу чуть позже – пока слишком короток срок эксперимента. Хотя на грань я себя уже поставил: если, не дай бог, сорвусь (или что-то сорвется) – эти 10 кг мигом вернутся обратно, да еще и, как водится, «с прицепом»… а вот такие скачки веса туда-сюда – это хуже нет для организма, уж лучше было бы тогда вообще ничего не затевать. Так что по мере нарастания успеха нарастает и глобальный риск для здоровья в случае «отката» – об этих неприятных моментах обычно умалчивают, «мотивируя» толстяков на их подвиги. Суть-то моего подхода заключается как раз в том, чтобы подвига – и ощущения подвига – было бы как можно меньше…

И о фотографии. Знаю, некоторые непременно затребуют фото «меня в прогрессе». Сразу скажу – не хочу. Во-первых, ожирение у меня зашло в такую стадию, что даже сброс 10 кг не особо-то и виден (что печально). А вывешивать себя в непрезентабельном виде мне не улыбается. И не надо только говорить о «боди-позитиве»! Я как раз ни разу не сторонник боди-позитива ни в каком виде, более того – я скорее подобен героине одного рассказа великого психолога Виктора Франкла: там у него одна пациентка тоже худела, а когда он ее спросил, почему она не ходит на «группы поддержки» из таких же, как она, товарищей по несчастью (по типу «анонимных алкоголиков») – она ему бесхитростно ответила: «Понимаете, доктор – я терпеть не могу жирных!»

Вот точно. “И я тоже”. Всем пока, следующий созвон – в конце апреля!