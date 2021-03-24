Мальчика, изъятого из семьи за просмотр гомофобного мультфильма, усыновит пара гомосексуалистов

Шведская служба ювенальной юстиции сообщила о новых опекунах для пятилетнего Свена Струре, накануне изъятого из семьи из-за просмотра признанного гомофобным мультфильма «Маша и Медведь».

Новыми папой и папочкой ребёнка станут Олаф и Джамаль Олафсены, живущие в счастливом браке уже более пяти лет, но не имеющие собственных детей.

Как сообщает пресс-секретарь службы надзора за воспитанием детей Астрид Бьернфут, за будущее мальчика теперь можно быть спокойным, поскольку Олафсены отвечают абсолютно всем требованиям современной шведской семьи.