 

Мальчика, изъятого из семьи за просмотр гомофобного мультфильма, усыновит пара гомосексуалистов

24.03.2021, 20:28, Разное
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Шведская служба ювенальной юстиции сообщила о новых опекунах для пятилетнего Свена Струре, накануне изъятого из семьи из-за просмотра признанного гомофобным мультфильма «Маша и Медведь».

Новыми папой и папочкой ребёнка станут Олаф и Джамаль Олафсены, живущие в счастливом браке уже более пяти лет, но не имеющие собственных детей.

Как сообщает пресс-секретарь службы надзора за воспитанием детей Астрид Бьернфут, за будущее мальчика теперь можно быть спокойным, поскольку Олафсены отвечают абсолютно всем требованиям современной шведской семьи.



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