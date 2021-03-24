Они все жутко боятся – Личное мнение

Есть люди, к которым я отношусь с большой симпатией. Их — мало. В конце концов, я ж не дурочка, чтобы мне нравился каждый фантик человека.

Николай Цискаридзе мне нравится, и он заговорил.



Фото: Соцсети

Заговорил о том, о чём говорить не принято: о домогательствах в Большом театре.

Я хочу в этом его поддержать.



Из свежего интервью Цискаридзе:

Там все через это, ни один человек не выходит на сцену просто так. В Большом театре постоянно предлагают девочкам стать любовницами, чтобы получить роль. И мальчикам тоже, к сожалению, да… Если сегодня кто-то из артистов все это расскажет, то не знаю, что с ним будет. Одна девочка все честно рассказала – ее чуть не убили. Они все жутко боятся.



Верю ли я Николаю? Да, лично я ему верю.



Николай Цискаридзе и его ученица Анжелина Воронцова. Сергей Филин. Фото: Соцсети, РИА

Вот какую историю рассказал Николай Максимович о домогательствах бывшего художественного руководителя Большого театра Сергея Филина к солистке балетной труппы Анжелине Воронцовой. Дело было в 2012 году:

Мы с ним сидели в одной раздевалке всегда вместе, много шутили и были очень близки. Когда началась вся эта камарилья с Анжелиной, когда он мне в лицо посмел сказать: “Ты же мальчик умный, посоветуй ей, чтобы она совершила определенные вещи, и тогда у нее все сложится». И при нашей степени близости, когда вы все знаете друг про друга, я ответил: “С сегодняшнего дня мне с тобой даже говорить противно”. Встал и ушел. И после этого никогда с ним больше не разговаривал. Ладно бы он меня обидел, но моего ребенка?! Я никогда не забуду слезы Анжелины и издевательств над ней. Для меня это было слишком. То, что он вытворял, как он ее добивался, как он не мог смириться с тем, что не поддается…



Воронцовой пришлось покинуть Большой. Сейчас она — балерина Михайловского театра.

Филин занимает должность художественного руководителя Молодёжной программы балета Большого театра.

В 2013 году Цискаридзе был вынужден покинуть Большой театр в связи с истечением срока трудового договора, который не был продлён. Сейчас он занимает пост ректора Академии русского балета имени Вагановой.

В цивилизованной стране такие заявления из уста выдающегося артиста балета, народного артиста РФ, члена Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, получившего госнаграду из рук Путина, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не остались бы незамеченными.

Начались бы проверки в Большом. Люди стали бы высказываться в соцсетях. Не молчали бы. Не стали бы молчать и артисты балета, если они подвергались или подвергаются домогательствам. Люди бы подняли волну, на гребне которой была бы вынесена на поверхность правда: лицеприятная или не очень.

Так было бы в цивилизованной стране.

Мы — цивилизованная страна? Как считаете?

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