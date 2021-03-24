 

Звезда фильма «Асса» Бугаев рассказал о вырезанной постельной сцене с женой режиссера

24.03.2021, 20:18, Разное
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Сергей Бугаев, звезда киноленты «Асса», раскрыл некоторые подробности съемочного процесса. Оказывается, изначально в фильме была откровенная постельная сцена с супругой режиссера, но ее намерено вырезали.
При этом, Сергей Соловьев сам настаивал на том, чтобы его избранница Татьяна Друбич, которая играла Алику, согласилась на это. По словам художника, режиссер перед этим даже предложил артистам раскрепоститься с помощью алкогольных напитков. Однако постельная сцена в фильм «Асса» не попала. Бугаев считает, что Соловьев уничтожил эти кадры с участием жены из ревности.

Как пишет издание Nation News, художник признался, что изначально сниматься с Татьяной Друбич ему было не просто. Совместная работа с актрисой была очень интересной. В какой-то момент Сергей Бугаев осознал, что по-настоящему влюблен в партнершу, поэтому изображать на камеру трепетные чувства ему не приходилось.



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