Елена Драпеко призвала запретить Маниже выступать на Евровидении от России

Елена Драпеко выступила против представления РФ на Евровидении певицей Манижей. Первый зампред комитета Госдумы по культуре считает, что артистка не должна выступать на песенном конкурсе, так как ее песня «не тронула» депутата.

В этом году «Евровидение» пройдет в нидерландском Роттердаме, свое участие в 65 по счету конкурсе уже подтвердили сорок государств. В РФ право представить свою страну завоевала в ходе национального отбора певица Манижа. Исполнительница таджикского происхождения утверждает, что РФ стала для нее практически родной и намерена высказаться от лица всего женского населения страны. Однако песня Russian Women (Русская женщина) понравилась далеко не всем.

Свое мнение о композиции уже высказали и коллеги Манижы, и обычные зрители и меломаны, и целый ряд общественных деятелей и политиков. Решила прокомментировать ситуацию и первый заместитель председателя комитета Государственной думы Елена Драпеко. Она уверена, что Маниже следует отказаться от демонстрации символов страны. Это необходимо сделать, поскольку ранее российским спортсменам запретили выступать на Олимпиаде под национальным флагом, а также исполнять гимн.

Кроме того, эмоциональная песня Манижы абсолютно «не тронула» душу Елены Драпеко. Причем и многим друзьям и коллегам политика «Русская женщина» также не пришлась по душе. Депутат делает вывод, что представитель РФ на конкурсе «Евровидение 2021» будет не лучшей исполнительницей, кто бы мог поехать от своей страны в Нидерланды. Лучше было бы, передает слова Драпеко «Слово и дело», отправить группу Little Big. Коллектив должен был выступить в минувшем году, однако из-за пандемии коронавируса конкурс отменили. РФ могла оставить тех же участников, дав им возможность всего лишь поменять песню, однако в итоге было принято другое решение.

Источник: slovodel.com