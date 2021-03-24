 

Скандалы: Почему Максим Шугалей решил помочь скейт-парку в Коми

24.03.2021, 20:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей посетил скейт-парк «Клич» в Сыктывкаре

Он участвовал в открытии соревнований. Визитом своего руководителя в Республику Коми фонд продолжает поддержку региональных проектов в России. Социолог заявил, что местные активисты обратились в ФЗНЦ с просьбой способствовать развитию клуба. По его словам, организация не осталась в стороне. Часть выделенных средств ушла на покупку призов финалистам состязания. Оставшиеся деньги потратят на реконструкцию трасс. Открытие сыктывкарского скейт-парка «Клич» состоялось в 2018 году. Он завоевал популярность у любителей активного отдыха. Заниматься спортом на этой площадке можно круглый год.

Инициаторами строительства парка выступили трое местных жителей. Они вдохновились новостью, что скейтбординг включили в официальную программу олимпийских игр Токио-2020. Шугалей назвал этот шаг своевременным. Ученого впечатлили численные показатели посещения скейт-зоны.

«Для меня, как для социолога цифры определяют многое, а они показывают, что с момента открытия в 2018 году парк посетили больше 1000 человек. Около 50 здесь занимаются постоянно. И это не только дети, но и активная молодежь от 20 до 30 лет», — заявил глава ФЗНЦ.

В конце прошлого года команда парка зарегистрировала Региональную физкультурно-спортивную общественную организацию «Федерация Скейтбординга Республики Коми». Она пропагандирует здоровый образ жизни и развивает скейтбординг. Спортсмены могут рассчитывать на региональную и федеральную помощь. Максим Шугалей считает, что появление таких парков способствует вовлечению молодежи в здоровые и полезные развлечения, вытягивая ее с улиц.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.03 / Мнение: Это уже ДРУГОЙ Николай или Еврейский крестовый поход

13.07 / Специалисты рассказали о продуктах, вызывающих преждевременное старение

13.11 / Причиной дефицита лекарств в российских аптеках оказалась не маркировка

24.02 / “Не рожала – не баба”: депутат Слуцкий предложил поднять пенсионный возраст для нерожавших женщин

11.02 / Иммунолог дал важные советы избежавшим заражения коронавирусом

25.11 / Каста несокращаемых

27.06 / Крис Эванс хранит в архиве ролик, где танцуют актеры фильма «Первый мститель: Противостояние»

19.03 / Ученые предлагают лечить COVID-19 корейской квашеной капустой

06.09 / Назван ТОП-3 самых нетривиальных и недорогих купе

03.09 / Мнение: Обидно!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска