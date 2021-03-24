Скандалы: Почему Максим Шугалей решил помочь скейт-парку в Коми

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей посетил скейт-парк «Клич» в Сыктывкаре

Он участвовал в открытии соревнований. Визитом своего руководителя в Республику Коми фонд продолжает поддержку региональных проектов в России. Социолог заявил, что местные активисты обратились в ФЗНЦ с просьбой способствовать развитию клуба. По его словам, организация не осталась в стороне. Часть выделенных средств ушла на покупку призов финалистам состязания. Оставшиеся деньги потратят на реконструкцию трасс. Открытие сыктывкарского скейт-парка «Клич» состоялось в 2018 году. Он завоевал популярность у любителей активного отдыха. Заниматься спортом на этой площадке можно круглый год.

Инициаторами строительства парка выступили трое местных жителей. Они вдохновились новостью, что скейтбординг включили в официальную программу олимпийских игр Токио-2020. Шугалей назвал этот шаг своевременным. Ученого впечатлили численные показатели посещения скейт-зоны.

«Для меня, как для социолога цифры определяют многое, а они показывают, что с момента открытия в 2018 году парк посетили больше 1000 человек. Около 50 здесь занимаются постоянно. И это не только дети, но и активная молодежь от 20 до 30 лет», — заявил глава ФЗНЦ.

В конце прошлого года команда парка зарегистрировала Региональную физкультурно-спортивную общественную организацию «Федерация Скейтбординга Республики Коми». Она пропагандирует здоровый образ жизни и развивает скейтбординг. Спортсмены могут рассчитывать на региональную и федеральную помощь. Максим Шугалей считает, что появление таких парков способствует вовлечению молодежи в здоровые и полезные развлечения, вытягивая ее с улиц.