Мнение: Посткоммунистическое население, невыгодный Китай и как рисуются географические карты

1. На заглавной карте показано, как изменилось население регионов в странах бывшего Советского Союза и соцблока за последние 30 лет. Как видно, на большей части посткоммунистических территорий народ вымирал либо эмигрировал:

https://twitter.com/popdemography/status/1373270462428504067

Исключением стали:

А. Столицы стран и столичные регионы (Подмосковье и Ленобласть).

Б. Отдельные регионы, где доминирует крупный город (как Новосибирская область).

В. Нефте- и газодобывающие территории.

Г. Регионы с относительно неплохо сохранившимся традиционным укладом жизни (Алтайский край, Тыва, Кавказ, Монголия и Средняя Азия).

В России, однако, нашлось несколько субъектов федерации, которые смогли после развала СССР нарастить население не имея вышеуказанных очевидных преимуществ. Это Белгородская и Калининградская области. Отчасти там сыграл роль фактор миграции, но, вероятно, переезжать в эти регионы было бы бессмысленно, если бы в них не было стабильной экономической ситуации и привлекательных рабочих мест.

2. Тайваньские производители электроники переносят рабочие места из Китая в Индию и Юго-Восточную Азию. Производить в Китае стало невыгодно: c 1992 года зарплаты там выросли примерно в 10 раз: речь уже давным-давно не идёт о работе «за миску риса». К тому же, началась текучка кадров, ибо современные китайцы не хотят держаться за монотонную сборочную работу, когда есть варианты и получше:

https://lenta.ru/news/2021/03/19/uzhe_ne_to/

Успехи постокоммунистического Китая за прошедшие 30 лет впечатляют. Конечно, там по-прежнему много проблем. Но китайский пример показывает, что и Россия могла бы гораздо большего добиться, если бы вовремя, а не с огромным запозданием, свернула на правильный путь и сделала бы этот поворот грамотно.

3. Андрей Сафронов, автор ряда географических карт для Руксперта (например, карты Советского Союза, карты России и карты Евразийского Союза), открыл собственный канал на Ютубе:

https://www.youtube.com/channel/UCZBHeCYZ7o0FtNw2fOgkrQA

Там он выкладывает ролики со сравнениями стран, исторические таймлайны и прочие видео в жанре маппинга. Вот, например, сравнение всех стран мира по возрастанию площади:

А вот весьма познавательный видеоурок, в котором подробно рассказывается, как нарисовать красивую современную карту на основе старого советского атласа:

Достаточно скачать Фотошоп, проявить немного терпения, развить в себе чувство прекрасного, и вы тоже сможете стать картографом.