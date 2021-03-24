 

Государственная дума приняла закон об обнулении будущих сроков Путина

24.03.2021, 20:05, Разное
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Государственная дума в третьем чтении приняла закон о запрете занимать пост президента более двух раз. Соответствующие поправки внесены в закон «О выборах президента РФ».

Закон также подразумевает, что сроки, которые действующий президент занимал на момент вступления в силу соответствующей поправки к Конституции России, не учитываются, а будущие сроки не будут учитываться в соответствии с новый правилом об их обнулении каждые 4 года для президента, чьи сроки уже обнулялись ранее.

Таким образом Владимир Путин будет иметь право баллотироваться неограниченное количество раз, а Дмитрий Медведев лишь на два срока. Впрочем, политические аналитики отмечают, что у Медведева вряд ли снова появится возможность баллотироваться президентом из-за отсутствия более необходимости в рокировке.

Кроме того, закон вводит уголовную ответственность за отрицание правила обнуления президентских сроков, за это правонарушителям может грозить лишение свободы до 5 лет.

– Это правило – важное условие для обеспечения стабильности и суверенитета российского государства, только враг России или иностранный агент будет отрицать, что президентские сроки у нас не обнуляются, поэтому введение уголовной ответственности – совершенно верный шаг, – отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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