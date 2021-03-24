Мнение: Ищейки и Штурманы

С Ищейкой давайте разбираться.

Потому что многие все равно заблудились в трех березах вчера.

Кто-то описывает избавление от Ищейки с помощью Ищейки на чужой территории: проанализировать, понаблюдать, задать наводящие и уточняющие вопросы.

Кто-то свою территорию сдает в целях защиты от Ищейки и, видя факт измены, делает вид, что не видит ничего.

В жизни это все бывает еще чаще и гуще.

Вот люди писем про Ищейку вчера понаписали.

amazenka

Здравствуйте, Эволюция. Статья “Еще об ищейке” вызвала у меня большой резонанс, так как сама в свое время с мужем была той еще ищейкой, проверяя, следя, копаясь…. Сейчас все позади и после искоренения этого бага жизнь изменилась кардинально. В первую очередь пропала тревога и постоянное беспокойство. И отношения с мужем стали лучше, уходя куда-то теперь он 100 раз скажет куда пошел, зачем и во сколько придет. Но если с вопросом “Что лучше: быть ищейкой или рогатым оленем?” все понятно, то открытым остается вопрос: “Что лучше: быть ищейкой или заболевшим/ей?”. Ведь от измен никто не застрахован и риск, что твой партнер наградит тебя букетом половых инфекций никто не отменял… Как же обезопасить себя и свое здоровье, особенно когда женщина активно планирует ребенка и не предохраняется?!

Вот пишет женщина о своем резонансе. Штурманы всегда спешат уведомить меня, что у них “откликнулось”, “отозвалось”, “вызвало резонанс”, в полной уверенности, что я рада получать сообщения с такой похвалой.

Дальше Штурман описывает, как “искоренила баг”. Муж теперь ходит в ошейнике, на поводке, боязливо оправдывается и отчитывается. То есть Ищейка автору как бы не нужна, потому что Штурман закрутил гайки.

Штурманам не приходит в голову, что 100 раз оправдываться – это застенки гестапо, а не нормальный брак.

И дальше Ученица вдруг пишет, что ей все понятно и рогатым оленем быть лучше, чем Ищейкой.

То есть ничего не поняла.

Народ, оленями не надо быть.

Если вы заметили факт измены и даже что-то похожее на него, вы можете бросить партнера. Ваши действия будут в красном поле.

Если вы зависимы от своего партнера и не хотите его бросать, другое дело. Здесь надо несколько раз подумать, стоит ли признаваться, что вы заметили факт измены.

А Ищейка – это вообще другое. Это когда факта измены нет или рвать отношения вы не хотите, но начинаете выслеживать и принюхиваться, чтобы “успокоиться”. Ищейка ищет “спокойствия”, как все баги она ищет опоры мимо границ, ищет факты, которые внушили бы ей уверенность в партнере.

Не быть Ищейкой – это значит искать опору в себе, а не в партнере.

Это совсем другое существование, это совсем другие отношения.

Человеку с опорой на себя не нужна Ищейка, потому что он не испытывает штурманской тревоги: а вдруг чего случится, а вдруг человек, на которого я опираюсь, подведет, а где гарантии, а где страховка, а как я могу быть уверен в партнере, а как мне не пропустить звоночки.

Про звоночки до сих пор тугоумные пишут так, как будто это не мем в моем блоге, как будто следить за звоночками действительно важно. То есть даже представить не хотят, что звоночки – это мимо границ.

Так и с Ищейкой.

Вот пишет женщина-Штурман, что муж танцует на задних лапах, поэтому она “искоренила” Ищейку, но все еще беспокоится, а как же застраховать себя от половых болезней. Вдруг этот танцующий на задних лапках муж внезапно метнется, изменит, да еще наградит ЗППП.

Как застраховаться?

Никак, народ.

Нельзя застраховаться от того, что от вас не зависит.

От вас зависит то, что вы делаете сами, и еще от вас зависит ваше согласие на те действия партнера, которые вы видите.

Если постоянный партнер говорит вам, что идет в свингер-клуб или просто на свидание с кем-то, вы можете сказать ему: “Ну нет, так мы не договаривались. Прощай”. Вы можете расстаться с партнером, который открыто изменяет вам.

Если партнер темнит, прячет какие-то переписки, ведет себя очень мутно и скрытно, пропадает неизвестно где, вы тоже можете расстаться с ним. Не нужно подтверждения факта измены, достаточно того, что вам неприятно жить со скрытным человеком. Он может прятать не измену, а какие-то другие темные делишки, а может не прятать ничего, но сам факт того, что он огораживает свое личное пространство таким забором, вам может не нравиться, и вы имеете полное право отказаться от такого партнера. Ищейка не нужна, потому что факт чрезмерной скрытности вы видите, а что за ним стоит, вам не важно.

Если скрытность партнера вас устраивает или если партнер чем-то компенсирует свою скрытность, то есть расставаться вы не хотите, тогда и не расставайтесь. Относитесь к его поведению спокойно, пусть шепчется в туалете, прячет от вас телефон, некоторым людям нравятся интриги. Ищейка в этом случае будет вас только расшатывать, ничего вам не даст. Люди, которые прибегают к Ищейке, думают, что Ищейка избавит их от шатаний. Вот они поищеят и выяснят, что за отношения у супруга на стороне, и если это невинный флирт, они расслабятся, а если любовь, решатся на развод. Сегодня невинный флирт, а завтра может начаться любовь, или сегодня любовь, а завтра разочарование. Ищейка не даст ничего, надо смотреть на то поведение партнера, которое вы видите, и если вам сильно не нравится, что он флиртует на стороне и имеет множество каких-то двусмысленных подружек, ну и разводитесь тогда. Не ищите факта измены, это не даст вам ничего, потому что Ищейка никогда не находит нормальные факты, она находит только репейник, то, от чего у вас будут новые вопросы и новый зуд. Факт – это то, что вы видите своими глазами, слышите своими ушами, оставаясь в границах, то, для чего вам не нужно орудовать щипцами на допросе и лупой с пинцетом на экспертизе. Вот это факты, а все остальное – репейник.

Вчера многие решили, что получив от жены, с которой много лет сексуальный дефолт, сообщение “Хочу тебя, Тигра” и поняв, что это написано любовнику, надо сделать вид, что все хорошо.

Если вы готовы быть оленем, конечно. Некоторых это даже заводит – такая игра.

Кроме того, разные ситуации бывают. Может быть вам нужно время, чтобы подготовиться к разводу, может быть вы решили взять время на подумать.

Но если вы уверены, что быть оленем нельзя и думать нечего, вы должны сказать жене, что она пишет какому-то Тигре и вы подаете на развод. Не важно кому на самом деле писала ваша жена, достаточно того, что сообщение ее совсем не похоже на сообщение вам.

Пусть она доказывает, если захочет, что никакого Тигры у нее нет, что она писала подружке или хотела вызвать вашу ревность. Главное, чтобы ваше заявление не было щипцами и чтобы вы не ждали, как ваша жена забегает вокруг вас. Ваш ход – вот такой, и это в границах, отвечайте за него при любом раскладе. А какой ход сделает ваша жена, ее дело.

Рогатые олени очень часто бывают Ищейками, никакого противопоставления в этом нет. Уже поняли, что партнер изменяет, но начинаете копаться в переписках, чтобы узнать подробности, чтобы точно-точно убедиться, чтобы прочитать своими глазами, чтобы разлюбить в процессе этого чтения, чтобы легче было уйти или чтобы можно было остаться. В любом случае это поиск опоры на Ищейку. Но на Ищейку опереться нельзя без того, чтобы не слить свою энергию мимо границ.

Хороший локус контроля – это принимать решение, не заглядывая в замочную скважину, не роясь в корзине белья, не обнюхивая чужие вещи. Для Ищейки всегда открывается новое и новое поле деятельности, черное поле бесконечно, все дальше и дальше от границ. Прочитали переписку, но надо прочитать еще другие, а потом архив, а потом последить за динамикой, а потом выяснить подробности о второй стороне, а потом узнать дополнительные факты. Ищейка не может остановиться, потому что всегда остается что-то, чего вы пока не знаете и что может как-то повлиять на ваше мнение и решение.

Вот женщина в приведенном сообщении спрашивает, как обезопасить себя от заражения половыми инфекциями.

Не заниматься ни с кем сексом или заниматься строго в презервативе.

В любых других случаях вы не застрахованы. Презерватив тоже не страхует полностью.

Ваш партнер – субъект. Вы не можете его контролировать так же как себя. Вы даже себя не всегда можете контролировать, а партнера даже пытаться контролировать нельзя, это называется баг Штурман.

Вы должны реагировать на то, что видите и слышите, а не следить за партнером в целях контроля.

Вы не можете гарантированно обезопасить себя от половых инфекций, если занимаетесь сексом с человеком, а не с резиновой куклой. Купите резиновую куклу, если вам нужна полная гарантия.

Кроме половых инфекций существует еще много других болезней, и от них тоже вы не можете себя обезопасить.

Только снизить риски.

Здоровый образ жизни, приличное социальное поведение, вакцинация, профилактические осмотры у врачей раз в год – вот то, что снижает риски, но не гарантирует здоровье.

Вся жизнь состоит из того, чего вы не можете проконтролировать. В зону вашего контроля входит небольшая часть, но именно на эту часть хватает вашего внимания и сил, именно эта часть – в границах, именно ею полезно и правильно заниматься. Это позволяет иметь больше энергии и чувствовать себя уверенно и спокойно.

А привычка контролировать то, что мимо границ, очень сильно расшатывает и делает слабым. Никакого контроля не получается, только больше и больше тревоги, сомнений, неуверенности в себе и подозрений, все больше стремления найти внешнюю опору и получить гарантии. При этом собственная территория остается без контроля, пока вы пытаетесь контролировать других.

Так женщина, думая о зачатии и боясь, что муж может чем-то ее заразить, начинает контролировать его, следить за ним, выносить ему мозг, они ссорятся, муж перестает заниматься с ней сексом, отдаляется, она тоже обижается на мужа, и вот уже никакого зачатия не происходит. Женщина боялась гипотетических болезней, а кроме болезней есть много чего другого вредного для зачатия, например скандалы с мужем и развод. Это было в ее границах – сохранить нормальные отношения. Но она погналась за Ищейкой и потеряла все, что имела.

Это типичная ситуация.

Вы легко приведете примеры, как люди теряют свое, пытаясь контролировать чужое.

Во всех 12 ресурсах приведите такие примеры.