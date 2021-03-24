Власти Челябинской области анонсировали открытие пяти библиотек нового поколения

Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, информирует пресс-служба министерства культуры России.

«Библиотечная индустрия сейчас очень быстро меняется. Привычные тихие заведения для чтения уступают место современным интеллектуально-образовательным центрам. Наши модельные библиотеки живут в постоянном движении. Дети посещают кружки, студенты используют ресурсы Национальной электронной библиотеки, старшее поколение участвует в круглых столах и дискуссиях», – заявила заместитель министра культуры Ольга Ярилова.

В Челябинской области началась активная фаза модернизации библиотек. Сразу в пяти учреждениях региона проводят ремонт, деньги выделены в рамках нацпроекта «Культура» – 20 млн рублей из федерального бюджета, а также 31,5 млн рублей из регионального и местного.

Регион принимает активное участие в переоснащении муниципальных библиотек. Например, сейчас за счет городского бюджета Магнитогорска ремонтируется Центральная детская библиотека им. Н.Г. Кондратковской. В здании не было ремонта больше 30 лет. Уже в сентябре здесь появятся различные функциональные зоны, студия творчества, мастерская-игровая, коворкинг и конференц-зал с краеведческой экспозицией.

В обновленной библиотеке Катав-Ивановска установят сенсорный мультимедийный стол, появится шлем виртуальной реальности, робот-библиотекарь. Также ее оснастят телевизорами и другой цифровой техники. Около 2,5 млн рублей потратят на пополнение книжного фонда и подписку на периодические издания.

До конца года модельные библиотеки появятся в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске.