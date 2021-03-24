 

СК возбудил уголовное дело против матери истощенной девочки в Подмосковье

24.03.2021, 20:02, Новости дня
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После обнаружения истощенного ребенка в Подмосковье следователи возбудили уголовное дело об истязании и оставлении в опасности, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по региону Ольга Врадий.

«Следственным отделом по городу Талдому ГСУСК РФ по Московской области по результатам проведенной доследственной проверки по информации СМИ об оставлении матерью ребенка с чужими людьми в антисанитарных условиях возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных статьей 117 УК РФ (истязание) и статьей 125 УК РФ (оставление в опасности)», – сообщила Врадий, передает РИА «Новости».

Следователи опросили мать ребенка, мужчину, с которым проживала младшая девочка, а также медперсонал.

Напомним, сотрудники полиции обнаружили в жилом доме в подмосковном Талдоме маленькую истощенную девочку без одежды, которая проживала в условиях антисанитарии. Ребенка госпитализировали. Позже следователи попросили передать в ведомство уголовное дело против матери девочки.



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