Старший сын Майкла Джексона отметил годовщину отношений со своей девушкой

Принс Джексон (он же Майкл Джексон-младший), как и его брат с сестрой, не очень любят афишировать личную жизнь, причем наиболее скрытный из них – младший сын поп-певца, 18-летний Бланкет Джексон. Но иногда они делают исключение по важным поводам. Так, накануне 24-летний парень отмечал четвертую годовщину отношений со своей возлюбленной — Молли Ширманг. На своей страничке в Instagram он опубликовал серию совместных с Молли фотографий из разных точек мира и написал трогательный пост:

Ничего себе! Не могу поверить, что прошло уже четыре года рядом с моей любимой. Я вырос и многому научился вместе с тобой, и мне так повезло, что мы вдвоем можем отправиться в любое приключение. Так здорово видеть все места, где мы побывали, и вспоминать все те безумные вещи, которые мы обычно делаем. Я люблю тебя, детка, я счастлив все эти годы с тобой.

Как и где молодые люди познакомились, неизвестно. Но, судя по одной из фотографий, сделанных на выпускном Принса из университета, где они оба в мантиях, можно предположить, что они учились вместе.

На прошлой неделе сын Майкла Джексона дал редкое интервью об отце: он рассказал, чему король поп-музыки научил его, как он пережил смерть отца и каково ему быть его полным тезкой.

Принс и Молли

Напомним, Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарственных препаратов, в частности, пропофола. Ему было 50 лет. У поп-звезды осталось трое детей: сын Майкл Джексон-младший (1997 г.р.), дочь Пэрис Джексон (1998 г.р.) и сын Бланкет (2002 г.р.). Старшие Майкл и Пэрис родились в браке артиста с медсестрой Дебби Роу, младший сын был рожден от суррогатной матери, имя которой неизвестно. Опеку над детьми после смерти Джексона взяла его мать — Кэтрин Джексон.

Майкл Джексон с детьми