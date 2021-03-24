Китай заявил о потенциальном союзе с Россией в ответ на санкции в связи с ситуацией в Синьцзяне

Китай набросился с критикой на Канаду и другие страны, действующие с ней в одном ключе, заявив в Twitter, что эти страны «поплатятся» за введение санкций в отношении китайских чиновников.

В понедельник Канада ввела санкции в отношении четырех китайских чиновников и одной организации в связи с «грубым и систематическим нарушением прав человека», как определил это премьер-министр Джастин Трюдо, в Синьцзяне. США, Великобритания и ЕС ввели аналогичные санкции в тот же день.

«То, что сделали США, Великобритания, Канада и ЕС, – это полная клевета и оскорбление репутации и достоинства китайского народа, вопиющее вмешательство во внутренние дела Китая и грубое нарушение суверенитета и интересов безопасности Китая», – написала во вторник в Twitter официальный представитель МИД Хуа Чуньин.

Хуа прибегла и к прямым угрозам странам, которые ввели санкции.

«Китай уже не тот, каким он был 120 лет назад», – написала Хуа, добавив, что «вступающие в сговор лица» должны «хорошенько все взвесить, если они думают, что могут безнаказанно распространять бессмысленную клевету».

«Запад не должен питать иллюзий относительно твердой решимости Китая защищать национальные интересы и достоинство. Это вежливость – отвечать взаимностью на то, что мы получаем. Им придется заплатить за свое невежество и высокомерие».

В заявлении, опубликованном ранее в понедельник, Министерство международных дел Канады пояснило, что санкции вводятся на фоне «растущего числа данных», указывающих на «системные нарушения прав человека китайскими властями».

“Это включает массовое произвольное задержание более 1 миллиона уйгуров и других мусульманских этнических меньшинств на основе их религии и этнической принадлежности, а также политическое перевоспитание, принудительный труд, пытки и принудительную стерилизацию”,-говорится в заявлении.

В качестве еще одного проявления консенсуса их стран министры иностранных дел Австралии, Канады, Новой Зеландии и Соединенного Королевства, а также государственный секретарь Соединенных Штатов в понедельник днем опубликовали совместное заявление.

«Обширная репрессивная программа Китая включает в себя жесткие ограничения религиозных свобод, использование принудительного труда, массовые задержания в лагерях для интернированных, принудительную стерилизацию и организованное уничтожение уйгурского наследия».

Чтобы не предстать в одиночестве перед лицом международной демонстрации единомыслия, Хуа упомянула о растущей тенденции к заключению союзнических отношений между Россией и Китаем в своем твиттере во вторник. Она заявила, что обе страны будут «совместно и решительно» защищать «международную справедливость» и «честность».

«Китай (и) Россия, с большим чувством приверженности (и) ответственности как крупнейшие страны мира (и) постоянные члены (Совета Безопасности ООН), будут оказывать сильную поддержку друг другу по вопросам основных интересов в качестве главных партнеров», – написала Хуа.

Во вторник в интервью Global News, Чарльз Бертон, старший научный сотрудник и эксперт по Китаю Института Макдональда-Лорье, заявил, что мировое сообщество «всегда было обеспокоено» возможностью альянса между Россией и Китаем.

Однако у него есть сомнения в способности двух этих стран работать вместе.

«Россия не в восторге от мысли, чтобы Китай стал доминирующей державой на планете, и Китай, безусловно, не видит Россию равной в плане геостратегических намерений Китая», – сказал Бертон.

«Таким образом, хотя есть много опасений по поводу потенциала в случае объединения этих двух враждебных держав против демократического Запада, но они, похоже, не в состоянии эффективно координировать свои действия».

Канада, Соединенные Штаты и другие страны с аналогичной ценностной парадигмой планируют провести определенную процедуру координации в следующем месяце на запланированном президентом США Джо Байденом Демократическом Саммите. По мнению Бертона, Китай настороженно смотрит на предстоящую встречу.

«Я думаю, что китайские коммунисты правильно истолковали (саммит) как средство для стран мира, которые верят в справедливое, взаимное и справедливое дипломатическое и торговое взаимодействие, выработать скоординированный подход к давлению на китайское правительство, чтобы оно подчинилось принятым нормам мирового сообщества», – сказал Бертон.

Он добавил, что считает, что скоординированные действия, которые Китай видит со стороны западных государств, окажутся «эффективными» в том, чтобы «заставить Китай понять, что интересы всех участников будут учтены, если играть по правилам».

И поскольку напряженность в отношениях с Китаем продолжает накаляться, Канада твердо стоит на своих санкциях. Выступая перед журналистами в понедельник, Трюдо заявил, что его «серьезно тревожит» то, что происходит в Синьцзяне.

«Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими международными партнерами в целях обеспечения подотчетности и прозрачности», – сказал он.

И все же этот шаг не обходится без риска. Двое канадцев, Майкл Спавор и Майкл Ковриг, в настоящее время незаконно содержатся в тюрьмах Китая. После того как на прошлой неделе состоялись судебные процессы в их отношении, Спавор и Ковриг в настоящее время ожидают вердикта китайской судебной системы.

Канадские санкции против Китая были введены всего через несколько часов после завершения процесса Коврига, хотя Трюдо утверждает, что эти два события не были связаны.

Однако, поскольку Спавору и Ковригу грозит пожизненное заключение в китайской тюрьме, Канаде приходится быть весьма деликатной в своих дипломатических отношениях с Китаем.