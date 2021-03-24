Данилов не исключает введения локдауна по всей Украине

Если ситуациия с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине начнет ухудшаться, возможен новый локдаун. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью “BBC News Україна”, фрагмент которого был опубликован 24 марта.

Он отметил, что в ближайшее время СНБО может провести заседание по вопросу эпидемии COVID-19.

“В марте прошлого года мы рассматривали этот вопрос на СНБО. Думаю, в ближайшее время будет проведено отдельное заседание СНБО по этому поводу. Это касается не только коронавируса, ведь цепью идет экономика и много других вещей”, – сказал он.

На вопрос, могут ли на заседании обсуждать всеукраинский локдаун, Данилов ответил: “Буде залежати від поведінки людей”.

“Мы настаиваем, что каждая община, согласно закону, должна самостоятельно принимать решение, надо ли ей закрываться, вводить другие ограничения… Когда мы полностью закрываем области – это уже исключительный случай. И если развитие событий будет идти не по оптимистичному сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна”, – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 24 марта в Украине выявили почти 1,6 млн случаев заболевания COVID-19. Выздоровело около 1,3 млн пациентов, а умерло 30,8 тыс человек.

В Украине последние недели растет заболеваемость COVID-19. 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса.

Если большинство областей будет в “красной” зоне, правительство введет локдаун по всей стране, заявлял глава правительства Денис Шмыгаль.

По состоянию на 24 марта в Украине, по данным Минздрава, “красными” являются Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области. В “желтой” зоне только Херсонская область, все остальные регионы – в “оранжевой”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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