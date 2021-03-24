Гендиректор больницы Мечникова Рыженко: Если бы меня спросили еще семь лет назад, я бы сказал: “Такого не бывает”. Когда удаляется треть мозга – а наш боец живой

В интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал о том, как коллективу медучреждения удалось спасти жизнь раненного бойца АТО по имени Владислав, которому удалили часть мозга.

“Очень тяжелая история. И мы уже целую неделю делаем все возможное, чтобы Владислав не только выжил, но и восстановил все функции. Он молодой человек – ему 32 года. И он должен вернуться домой, продолжить свою жизнь. Однако такое ранение оставляет мало шансов. Если пуля попадает в голову, 99% – это смертельный исход. Вот здесь – элемент везения и внутренняя сила бойца, которая позволила довезти его до Мечникова, оказав первую помощь на фронте, сделать операцию. И он потихонечку восстанавливает все жизненные функции. Пуля попала в теменную кость, разбив полностью каску, и вышла через затылок, оставив большое отверстие. Вышла с фрагментами мозга и с поломанными костями черепа. Врачам для его спасения пришлось это все убирать. Операция прошла удачно. И сегодня мы можем сказать, что, если еще и реабилитация пройдет хорошо (а мы провели сегодня встречу с военными врачами), у него в жизни должно быть все хорошо. Он это заслужил”, – подчеркнул Рыженко.

По его словам, через реанимации больницы Мечникова прошли около 3 тыс. раненных на Донбассе украинских военнослужащих.

“Мы каждого [бойца] знаем не просто по фамилии и по имени… Знаем их родственников, знаем мам, которые вместе с нами были во время их лечения, жен, детей. Это 3 тыс. бойцов, которые были в реанимациях больницы Мечникова, пока не могли встать на ноги. И только мы давали им надежду на жизнь, на дальнейшее лечение и реабилитацию. Многие уехали [на реабилитацию] за границу. Это и генералы, и полковники, и майоры… Некоторые по 14–15 операций переносили, особенно раненные в живот. Некоторые перенесли такое, что, если бы у меня спросили об этом еще лет семь назад, я бы сказал: “Такого не бывает”. Когда удаляется примерно треть мозга, а человек живой”, – отметил Рыженко.

Рыженко: Когда грянула война, тела погибших привозили самосвалами, а на них складывали раненых. Почему не разделяли? Говорили: “Так им мягче будет”. Читайте полный текст интервью.

Рыженко родился в 1963 году в Корсуне-Шевченковском Черкасской области. В 1992 году окончил Днепропетровский медицинский институт (специальность – “лечебное дело”, квалификация – врач-терапевт).

После окончания института работал терапевтом в Днепропетровской городской клинической больнице №15 и врачом-инспектором управления здравоохранения Днепропетровского горисполкома. В 1995–1999 годах Рыженко был главным врачом Днепропетровской городской клинической больницы №7, в 1999–2010 годах – главным санитарным врачом Днепропетровской области.

В 2010–2011 годах занимал должность первого заместителя министра здравоохранения Украины – председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины.

С 2011 года Рыженко работает в больнице Мечникова. До сентября 2020 года он был главным врачом больницы, с сентября – генеральный директор.

В 2014 году после оккупации Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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