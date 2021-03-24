“Кипяток”, “Леся Ивановна, вы ах…енны”. Никитюк в купальнике с цепочкой на талии восхитила фигурой

Украинская ведущая Леся Никитюк 24 марта в Instagram опубликовала снимки, на которых запечатлена в розовом купальнике.

Ведущая позирует в кадре в шляпе, накинув на плечи тунику. Ее талию украшает тонкая цепочка.

“Иду на пляж, потому что нельзя прятать такую красоту. Это я о шляпе”, – написала Никитюк, отметив, что отдыхает в Египте.

“Леся Ивановна, вы ах…енны”, – прокомментировали фото подписчики.

“Кипяток”, – написала в комментариях украинская певица Ольга Цибульская.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Никитюк в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто сверху?”, “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”.

В 2018 году снималась в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”, вместе с партнером Максом Ежовым заняла второе место.

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